Τα θέματα εγκλωβισμένων και αγνοουμένων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεών του με τα Ηνωμένα Έθνη και την τουρκοκυπριακή ηγεσία, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του σε γεύμα που παρέθεσε μαζί με την Πρώτη Κυρία, για τα παιδιά της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου και παιδιά εγκλωβισμένων, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στον χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε η Πρώτη Κυρία και Επίτιμη Πρόεδρος της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «η σημερινή εκδήλωση σημαίνει πολλά γιατί δεν εξαντλείται στη θεσμική υποχρέωση της πολιτείας, αλλά πρώτιστα καλύπτει την ανθρώπινη ανάγκη για αλληλεγγύη και συναίσθημα, ειδικά αυτές τις γιορτινές μέρες που στρέφουμε το βλέμμα σε όλους όσοι χρειάζονται την προσοχή μας και ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε εκείνους που έχουν ανάγκη τη συντροφιά και την αγάπη μας».

Απευθυνόμενος προς τα παιδιά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέφερε εκ μέρους της πολιτείας το μήνυμα ότι «είμαστε δίπλα σας για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά σας και να σας δώσουμε όλα τα εφόδια που χρειάζεστε, όπως και σε όλα τα παιδιά της Κύπρου».

«Εγώ προσωπικά, η σύζυγός μου, οι κρατικοί φορείς, το Υφυπουργείο Πρόνοιας, το Γραφείο του Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων, όλοι οι αξιωματούχοι και τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντί σας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαβίωση και η ποιότητα ζωής σας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, ευκολότερη, αξιοπρεπής, βεβαίως και χαρούμενη», τόνισε.

«Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε, για οποιαδήποτε ανάγκη, σε οποιαδήποτε περίσταση, για οποιοδήποτε ζήτημα. Είμαστε δίπλα σας. Σας νιώθουμε δικά μας παιδιά. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο έτσι ώστε να μη σας λείπει τίποτα και να νιώθετε δυνατοί και έτοιμοι για το μέλλον που σας περιμένει. Είμαστε ολόχρονα δίπλα σας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Θέλουμε το κράτος να προσφέρει σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους πολίτες, σε εσάς, ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Κι αν σας στέρησε κάτι η ζωή, προσπαθούμε εμείς να το προσφέρουμε», σημείωσε, εκφράζοντας χαρά «γιατί η οικονομική επάρκεια του κράτους μάς επιτρέπει να ασκούμε κοινωνική πολιτική προς όφελος των πολιτών και των νοικοκυριών». Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, οι κοινωνικές παροχές που προβλέπονται για το 2026 είναι αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με φέτος και ανέρχονται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφερόμενος στη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην ενίσχυση της παρουσίας, επανεγκατάστασης και παραμονής των εγκλωβισμένων κάθε ηλικίας στην Καρπασία και στα μαρωνίτικα χωριά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου στον Κορμακίτη, την επέκταση του χριστουγεννιάτικου επιδόματος για τους επανεγκατασταθέντες μαθητές, τη συνεργασία με πανεπιστήμια στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και τη διευκόλυνση της μετακίνησης των νέων αλλά και εγκλωβισμένων όλων των ηλικιών στις ελεύθερες περιοχές για παρουσία και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

«Για εμάς ο μεγάλος στόχος είναι να τερματίσουμε το απαράδεκτο στάτους κβο, να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την πατρίδα μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι τα θέματα εγκλωβισμένων και αγνοουμένων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεών του με τα Ηνωμένα Έθνη και την τουρκοκυπριακή ηγεσία.

«Η πολιτεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας στηρίζει αποτελεσματικά και ουσιαστικά να είναι δίπλα σας κάθε μέρα και όχι μία φορά τον χρόνο και όλοι εμείς εργαζόμαστε ώστε να ανταποκριθούμε, αντικρίζοντάς σας πραγματικά ως μέλη των δικών μας οικογενειών», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Είμαστε περήφανοι για όλους σας και σας αντιμετωπίζουμε ως μικρούς ήρωες της ζωής και της πατρίδας, ως νέους που δεν τα βάζουν κάτω και προσπαθούν να κρατηθούν στην πορεία τους παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις», συμπλήρωσε. «Είσαστε οι νέοι που παραδίδουν μαθήματα ζωής σε όλους εμάς και είμαι σίγουρος ότι, με το πείσμα που έχετε, τα εφόδια που αποκτήσατε, θα διαπρέψετε σε όποιον τομέα εσείς επιθυμείτε και αγαπάτε», σημείωσε.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τα παιδιά εγκλωβισμένων, επανεγκατασταθέντων ή υπό την κηδεμονία του κράτους που είναι σε φοιτητική ηλικία, από πέρυσι δικαιούνται να αιτηθούν μικρή υποτροφία από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, χωρίς οποιαδήποτε κριτήρια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρώτη Κυρία μαζί με τον Επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, βράβευσαν τα παιδιά που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα που αποστέλλεται στους αναδόχους των παιδιών της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου στην Αμερική.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, και εκ μέρους της Προεδρίας, ο Ανδρέας Γρηγορίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ