Μια Γερμανίδα μηχανικός έγινε το Σάββατο η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα, συμμετέχοντας σε σύντομη πτήση της Blue Origin.

Η διαστημική εταιρεία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος εκτόξευσε την υποτροχιακή αποστολή New Shepard στις 8:15 π.μ. (1415 GMT) από τις εγκαταστάσεις της στο Τέξας. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν η Μικαέλα Μπέντχαους, μηχανικός αεροδιαστημικής και μηχατρονικής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), η οποία κατά τη διάρκεια της περίπου 10λεπτης πτήσης πέρασε τη Γραμμή Κάρμαν, το διεθνώς αναγνωρισμένο όριο του διαστήματος.

Η κα Μπέντχαους υπέστη κάκωση νωτιαίου μυελού μετά από ατύχημα με ποδήλατο βουνού και πλέον χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. «Μετά το ατύχημά μου, κατάλαβα πραγματικά πόσο απρόσιτος παραμένει ο κόσμος μας» για τα άτομα με αναπηρία, είπε σε βίντεο της εταιρείας, προσθέτοντας ότι «αν θέλουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί σε κάθε κομμάτι της».

Ο πλήρως αυτοματοποιημένος πύραυλος απογειώθηκε κατακόρυφα και η κάψουλα αποσπάστηκε εν πτήσει, πριν επιστρέψει ομαλά στην έρημο του Τέξας με τη βοήθεια αλεξιπτώτων. Ήταν η 16η επανδρωμένη πτήση της Blue Origin.

«Συγχαρητήρια, Michi! Μόλις ενέπνευσες εκατομμύρια να κοιτάξουν ψηλά και να φανταστούν τι είναι δυνατό», έγραψε στο X ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ