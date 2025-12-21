Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επανέλαβε τη στήριξη της Τουρκίας στην τρέχουσα διαδικασία για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η πιο ρεαλιστική πορεία για το μέλλον του νησιού είναι η ύπαρξη δύο κρατών που θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μετά την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη, η Ολγκίν ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Φιντάν δήλωσε ότι η στήριξη της Τουρκίας στην υφιστάμενη διαδικασία του ΟΗΕ, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των πλευρών στο νησί και στην αναδόμηση της εμπιστοσύνης, συνεχίζεται.

Επανέλαβε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η πρακτική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για ουσιαστική, διαρκή και βιώσιμη διπλωματική πρόοδο.

Ο Φιντάν σημείωσε ότι, υπό το πρίσμα της μακρόχρονης και αμετάβλητης αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η πιο ρεαλιστική προσέγγιση λύσης του Κυπριακού είναι η ειρηνική συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί, το ένα δίπλα στο άλλο.

Παρότι οι προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έχουν αποκτήσει εκ νέου δυναμική μετά την τριμερή συνάντηση του Δεκεμβρίου, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στο κατά πόσον θα καταστεί εφικτή η ύπαρξη πιο δομημένων επαφών τους προσεχείς μήνες.