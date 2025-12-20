Σοβαρή αβεβαιότητα επικρατεί στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων στα κατεχόμενα, καθώς οι αποθήκες φαρμάκων έχουν σταματήσει την τροφοδοσία προς τα φαρμακεία. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη αύξηση στις τιμές των φαρμάκων, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 17% πριν από την αλλαγή του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η διαδικτυακή «Kıbrıs Postası», η αναμενόμενη αύξηση των τιμών των φαρμάκων, η οποία υπολογίζεται στο 17%, έχει οδηγήσει σε παύση της διάθεσης φαρμάκων από τις αποθήκες προς τα φαρμακεία. Η εν λόγω αύξηση τιμών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το αργότερο εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Η διακοπή της αποστολής φαρμάκων από τις αποθήκες έχει αρχίσει να δυσχεραίνει την πρόσβαση σε ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται τακτικά. Τουρκοκύπριοι φαρμακοποιοί αναφέρουν ότι οι ασθενείς προσέρχονται με τις συνταγές τους, ωστόσο δεν είναι δυνατή η πώληση, καθώς δεν μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα σκευάσματα από τις αποθήκες.

Εκπρόσωποι του τομέα δηλώνουν ότι η κατάσταση είναι προσωρινή, αλλά η προσδοκία της αύξησης των τιμών έχει δημιουργήσει μια de facto περίοδο αναμονής στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η αναμενόμενη αύξηση του 17% έχει «κλειδώσει» την αγορά, καθώς οι αποθήκες φαρμάκων δεν επιθυμούν να διαθέσουν προϊόντα στις τρέχουσες τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ