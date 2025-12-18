Την «βαθιά της εκτίμηση» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εξέφρασε την Πέμπτη η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ), για την οικονομική της συνεισφορά ύψους €200.000. Με τη δωρεά αυτή η συνολική συνεισφορά της Γερμανίας προς τη ΔΕΑ ανέρχεται στo €1,16 εκατομμύριo από το 2006, αναφέρει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Η χορηγία θα συμβάλει στον στόχο της Επιτροπής για την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων το 2025 και ως προς τον τερματισμό της αβεβαιότητας που επηρεάζει τις οικογένειες για τόσα χρόνια», σημειώνεται.

Έως σήμερα, 1.063 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για μια αξιοπρεπή ταφή, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΑ βασίζεται στη στήριξη που παρέχουν οι δωρητές για την υλοποίηση του δικοινοτικού της έργου.

Πηγή:KYΠΕ