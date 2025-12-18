Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε σήμερα την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, υποναύαρχο Ζεκί Ακτούρκ, να παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διπλωματικό επίπεδο.

Στην αρχή της ενημέρωσης έγινε αναφορά στην 111η επέτειο της επιχείρησης Σαρίκαμις, καθώς και στην επέτειο των γεγονότων της 21ης Δεκεμβρίου 1963 στην Κύπρο, τα οποία η Άγκυρα χαρακτήρισε ως «Ματωμένα Χριστούγεννα», καταδικάζοντας όπως αναφέρει την «ΕΟΚΑ για τη δολοφονία Τουρκοκυπρίων».



«Καταδικάζουμε τα “Ματωμένα Χριστούγεννα” κατά τα οποία, πριν από 62 χρόνια (21 Δεκεμβρίου 1963), οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας σφαγιάστηκαν βάναυσα από τη ρωμαίικη τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ, και καταδικάζουμε εκείνους που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με βάρβαρες και αποτρόπαιες δολοφονίες.», αναφέρει χαρακτηριστικά.





Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Στο επιχειρησιακό σκέλος, ανακοινώθηκε ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα έξι μέλη του PKK παραδόθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστροφής ναρκών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και καταφυγίων. Στα σύνορα, συνελήφθησαν 192 άτομα –εκ των οποίων οκτώ φέρονται να συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις– ενώ από την αρχή του έτους έχουν συλληφθεί συνολικά 9.683 άτομα και έχουν αποτραπεί πάνω από 65.000 παράνομες διελεύσεις. Επιπλέον, σε επιχειρήσεις στα σύνορα Χακάρι και Βαν κατασχέθηκαν 284 κιλά ναρκωτικών.

Η Άγκυρα συνεχάρη το Καζακστάν και το Κατάρ για τις επετείους ανεξαρτησίας τους και επανέλαβε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συμβάλλουν ενεργά στη διεθνή ασφάλεια μέσω διμερών και πολυμερών αποστολών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορήθηκε ότι με τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε Γάζα, Συρία και Λίβανο υπονομεύει την περιφερειακή ειρήνη και εμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Τουρκία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση με ουσιαστικά μέτρα πίεσης.

Σε επίπεδο επαφών, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε συναντήσεις με τον Πολωνό ομόλογό του, υπογράφοντας συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, καθώς και με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Μογγολίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διεθνείς στρατιωτικές επισκέψεις και συμμετοχές σε ΝΑΤΟϊκές δραστηριότητες.

Στον τομέα των εξοπλισμών, ανακοινώθηκε η ένταξη νέων οπλικών συστημάτων στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι L-UMTAS, το σύστημα αεράμυνας HİSAR-O, αντιαρματικά KARAOK, εκσυγχρονισμένα άρματα M60T και το μη επανδρωμένο Bayraktar TB-3. Επίσης, αναμένεται η ένταξη του 7ου ελικοπτέρου T-70 στην Πολεμική Αεροπορία.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι στις 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τελετές για την παράδοση και ένταξη νέων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, παρουσία του Τούρκου Προέδρου, ενώ γνωστοποιήθηκε και η έναρξη αιτήσεων για την πρόσληψη μόνιμου πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Άμυνας για το 2025.



