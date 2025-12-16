Την επιβεβαίωση των συμφωνημένων θέσεων της ΕΕ ως προς τις Κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, το Κυπριακό, τα Βαρώσια και την Ανατολική Μεσόγειο, χαιρετίζει η Yφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά σε γραπτή δήλωση της επί των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, την Τρίτη, στις Βρυξέλλες.

Η Υφυπουργός σημειώνει πως «επιβεβαιώθηκε έτσι σήμερα εκ νέου η στήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΚΔ για την επίλυση του Κυπριακού και η πλήρης δέσμευση της ΕΕ για συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών». Όπως προσθέτει, αυτό γίνεται «σύμφωνα με όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ, τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Παράλληλα, χαιρετίζει «την επιβεβαίωση των συμφωνημένων θέσεων της ΕΕ ως προς τις Κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, το Κυπριακό, τα Βαρώσια και την Αν. Μεσόγειο».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και «το κάλεσμα προς την Άγκυρα όπως, μεταξύ άλλων, εκπληρώσει το σύνολο των Κυπρογενών της υποχρεώσεων, συμβάλει εμπράκτως στην συνολική διευθέτηση του Κυπριακού συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών, και σεβαστεί πλήρως όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ ΟΗΕ και ιδίως τα ψηφίσματα 541, 550, 789 και 1251».

Η κ. Ραουνά χαιρετίζει, επιπλέον, «την επιβεβαίωση του πλαισίου που αποφασίστηκε στην βάση και των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Απριλίου 2024 και την ξεκάθαρη διασύνδεση της προόδου στις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας, με απτά βήματα προόδου από την Τουρκία προς επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίλυση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση λύσης».

Όπως υπογραμμίζει, «στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της παραγράφου για το Κυπριακό, με προσθήκη αναφοράς στο διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής για το Κυπριακό, κ. Χαν και η ετοιμότητα του Συμβουλίου να συνεργαστεί μαζί του στενά, αναβαθμίζοντας και νομιμοποιώντας εκ μέρους των κρατών μελών την παρουσία και τον ρόλο του». Σύμφωνα με την ίδια, είναι «εξίσου σημαντικό το μήνυμα στήριξης της ΕΕ στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΓΓ ΟΗΕ, μέσω και του διορισμού της Προσωπικής Απεσταλμένης του κ. Ολγκίν».

Στη δήλωση της, η κ. Ραουνά σημειώνει πως μερικές μόνο ημέρες πριν η Κυπριακή Δημοκρατία αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, «κατά την διάρκεια της οποίας η διεύρυνση θα αποτελέσει εκ των βασικών μας προτεραιοτήτων, χαιρετίζω την ειλικρινή συζήτηση για την διεύρυνση που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και την ευρεία συναίνεση που επετεύχθη», ως προς την αξιολόγηση της προόδου που έκαστος εκ των εταίρων διεύρυνσης σημείωσε κατά το τρέχον έτος.

Σημειώνει επίσης ότι παρότι η Ουγγαρία δεν συναίνεσε επί του εγγράφου των Συμπερασμάτων λόγω ενστάσεων της επί της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας, «26 Κράτη Μέλη της ΕΕ ενέκριναν το έγγραφο που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη βάσει του οποίου θα κινηθεί η Προεδρία μας το επόμενο εξάμηνο, με γνώμονα την μετουσίωση της πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ, σε απτή πρόοδο για όλους τους εταίρους, στη βάση πάντα της αυστηρής αλλά δίκαιης αιρεσιμότητας που έχει καθοριστεί, αλλά και σύμφωνα με την αρχή της ίδιας αξίας».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, «ειδικά υπό τις υφιστάμενες γεωπολιτικές συνθήκες, η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί εργαλείο ικανό να συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας της ηπείρου μας και είναι, ως εκ τούτου, στρατηγική αναγκαιότητα». Όπως αναφέρει, «στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε σήμερα η προσήλωση της ΕΕ στην ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, αλλά και των υποψηφίων χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια».

Παράλληλα, καλεί «όλους τους εταίρους να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν έναντι της ΕΕ και να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ». Η κ. Ραουνά χαιρετίζει ιδιαίτερα «το γεγονός ότι, η ενταξιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια, μετά από χρόνια στασιμότητας, αποτελεί πλέον ρεαλιστικό ενδεχόμενο».

Ειδικότερα, αναφέρει πως «το Μαυροβούνιο εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση της ενταξιακής του πορείας και η Κυπριακή Προεδρία καλείται να θεσπίσει την ομάδα εργασία η οποία θα επιφορτιστεί με την σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του στην ΕΕ». Σε ό,τι αφορά την Αλβανία, σημειώνει ότι «νοουμένου ότι η Αλβανία επιδείξει την απαραίτητη πρόοδο ως προς τα θεμελιώδη, κατά το επόμενο εξάμηνο, η Κύπρος θα συμβάλει στην μετάβαση στο επόμενο σημαντικό στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας της χώρας».

Για τη Σερβία, τονίζει πως «η Κυπριακή Προεδρία θα συμβάλει με αποφασιστικότητα, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που η Σερβία αντιμετωπίζει, ωθώντας την επάνοδό της ενταξιακής της πορείας σε θετική τροχιά». Αναφερόμενη στην Ανατολική Ευρώπη, επισημαίνει ότι «είναι παράλληλα αξιοσημείωτη η πρόοδος που έχει σημειώσει, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η Ουκρανία, αλλά και η Μολδαβία».

Όπως υπογραμμίζει, «τις οποίες η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει εμπράκτως κατά το επόμενο εξάμηνο, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο της εν ισχύ μεθοδολογίας, ώστε να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό η ενταξιακή τους πορεία».

Σε σχέση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, αναφέρει ότι «η ΕΕ, αποτελεί πρώτα και κύρια ένωση που εδράζεται στις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας».



Πηγή: ΚΥΠΕ