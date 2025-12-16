Τη συμπερίληψη των αναπήρων του πολέμου του 1974 στο Σχέδιο Παροχής Φροντίδας Αιχμαλώτων και Παθόντων Πολέμου 1974, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, στο Προεδρικό, η κ. Παπαέλληνα ανέφερε ότι εγκρίθηκαν επίσης Ειδικό Σχέδιο Κοινωφελούς Εργασίας για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και η πρώτη Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα 2025-2030.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην πρώτη πρόταση του Υφυπουργείου της που αφορά το ειδικό σχέδιο κοινωφελούς εργασίας σε δικαιούχους ΕΕΕ, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο πλαίσιο της κοινωνικής παρέμβασης.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πρόσθετη δράση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας που θα υλοποιηθεί από την υπηρεσία διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας από κοινού με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

«Ο σκοπός του σχεδίου είναι η ενεργοποίηση των δικαιούχων του ΕΕΕ που κρίνονται ικανοί για εργασία μέσα από την παροχή κοινωφελούς εργασίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης», είπε η κ. Παπαέλληνα και σημείωσε πως οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να απεξαρτητοποιηθούν από την παροχή επιδομάτων.

Είπε στη συνέχεια πως η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας έχει καθοριστεί στους 6 μήνες για κάθε δικαιούχο με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ η συνολική διάρκεια του σχεδίου έχει καθοριστεί στα 2 έτη.

Η κ. Παπαέλληνα σημείωσε πως η μη αποδοχή δικαιούχους στη συγκεκριμένη κοινωνική παρέμβαση συνεπάγεται τερματισμό του επιδόματος του ΕΕΕ.

Αναφερόμενη στη δεύτερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η κ. Παπαέλληνα είπε πως αυτή αφορά την τροποποίηση του σχεδίου παροχής επιδόματος φροντίδας σε αιχμαλώτους και παθόντες πολέμου 1974, με την οποία συμπεριλαμβάνονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του σχεδίου, και τους αναπήρους πολέμου του 1974.

Με την ίδια απόφαση, πρόσθεσε, εγκρίθηκε και η αύξηση της ιδρυματικής φροντίδας για όλους τους δικαιούχους του σχεδίου από 745 ευρώ σε 1.300 ευρώ, ώστε να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης διαμονής και φροντίδας σε στέγες ηλικιωμένων.

Επεσήμανε η Υπουργός πως μέσα από την τροποποίηση του σχεδίου θα αυξηθούν οι δικαιούχοι στους οποίους παρέχεται είτε επίδομα μερικής ή πλήρους κατ’ οίκο φροντίδας, είτε επίδομα για ιδρυτική φροντίδα.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην απόφαση του Υπουργικού για έγκριση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα 2025-2030, μετά από κοινή πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Όπως ανέφερε η κ. Παπαέλληνα, η εθνική αυτή στρατηγική θέτει τον οδικό χάρτη και τις δράσεις ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή σε οικονομικά προσιτή, συμπεριληπτική και υψηλής ποιότητας προδημοτική εκπαίδευση και φροντίδα όλων των παιδιών έως την ηλικία των 6 χρόνων. Επίσης, θέτει τον οδικό χάρτη για να υιοθετηθούν μέτρα που θα συμβάλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και στην αυξημένη και πιο αποδοτική συμμετοχή των νέων γονέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών.

Επίσης, συνέχισε, θέτει τον οδικό χάρτη για να υιοθετηθούν μέτρα για την ενδυνάμωση του κοινωνικού πυλώνας στον τόπο και από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού να τίθενται γερές βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Παράλληλα, είπε η κ. Παπαέλληνα, είπε πως μέσα από την Εθνική Στρατηγική προβλέπεται η ανάπτυξη και θεσμοθέτηση κοινού παιδαγωγικού πλαισίου μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα βασίζεται σε τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις και παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι την ηλικία των 6 ετών, όταν δηλαδή θα ενταχθεί στη δημοτική εκπαίδευση.

Καταληκτικά, η Υφυπουργός ανέφερε πως η υιοθέτηση επίσης της πρώτης αυτής Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα 2025-2030 αποτελούν ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει επίσης περιληφθεί ως δράση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά για το 2022 2030.



Πηγή: ΚΥΠΕ