Η Τουρκία διαθέτει την ισχύ και την ικανότητα να απαντήσει σε κάθε απειλή που στρέφεται εναντίον της ίδιας ή εναντίον του ψευδοκράτους, στο πλαίσιο του ρόλου της ως εγγυήτριας χώρας, δήλωσε στη τουρκική εφημερίδα "Αϊντινλίκ" ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι.

Ο κ. Οκτάι ανέφερε πως «η χώρα μας είναι υπέρ της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Πέραν αυτού, έχουμε και τη δύναμη και την ικανότητα να δώσουμε απάντηση σε κάθε απειλή που μπορεί να διαμορφωθεί εναντίον της χώρας μας ή, εναντίον της τδβκ, ως εγγυήτρια χώρα. Όλοι θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν θα διστάσουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα εναντίον οποιασδήποτε απειλής, ανεξάρτητα από πού και από ποιόν προέρχεται. Και πράγματι, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Βουλής δήλωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί την ανάπτυξη συνεργασίας με την Ελλάδα στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και της λογικής «win-win». Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «προκλητική», αναφορά του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, σε ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων στα νησιά του Αιγαίου.

Ο Φουάτ Οκτάι υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, επικαλούμενος τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947), και ότι τέτοιες κινήσεις "υπονομεύουν τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών". Ανέφερε ακόμη ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή «άμεσα και αποτελεσματικά».

Αναφερόμενος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Φουάτ Οκτάι ισχυτίστηκε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες επαναξιολογούν τη στάση τους απέναντι στην Τουρκία, αναγνωρίζοντας —όπως λέει— τη στρατηγική της σημασία για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, λόγω του μεγέθους του στρατού της και της ανάπτυξης της αμυντικής της βιομηχανίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η δυνατότητα συμμετοχής τουρκικών αμυντικών εταιρειών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ο μηχανισμός SAFE, χωρίς περιορισμούς, θα αποτελέσει κριτήριο για την πραγματική προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία.

Ο Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε, επίσης, ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν περιορίζονται στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ως ζητούμενα την πρόοδο σε θέματα όπως η ενταξιακή πορεία, οι θεωρήσεις εισόδου και η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.

