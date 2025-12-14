Ένα βήμα πριν από μιαν από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιστορίας της, την ένταξη στη ζώνη Σένγκεν, βρίσκεται η Κύπρος. Μια διαδικασία που συμπλήρωσε ήδη χρόνια τεχνικών προετοιμασιών, πολιτικών ζυμώσεων και θεσμικών προσαρμογών, αλλά σήμερα βρίσκεται σε μια καθοριστική καμπή. Για πρώτη φορά, η χώρα φαίνεται να βρίσκεται τόσο κοντά στην οριστική έγκριση, με την Κυβέρνηση να δηλώνει «πιο έτοιμη από ποτέ» και τις Βρυξέλλες να εντείνουν τους ελέγχους και την αξιολόγηση.Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί στις 14 Δεκεμβρίου.