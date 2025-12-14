Τι είναι σήμερα τα κατεχόμενα; Μια γκρίζα πολιτική εκκρεμότητα ή μια μαύρη τρύπα εγκλήματος στο κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Οι τελευταίες διεθνείς εκθέσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας. Ο Global Organized Crime Index 2024/2025 σκιαγραφεί την κατεχόμενη περιοχή ως κόμβο οργανωμένου εγκλήματος: σεξουαλική εκμετάλλευση, διακίνηση μεταναστών, λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών, παράνομα όπλα και νομιμοποίηση εσόδων από κοκαΐνη μέσω καζίνων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μέσω των εκθέσεων για την εμπορία προσώπων (TIP Report) και για το ξέπλυμα χρήματος (International Narcotics Control Strategy Report), μιλά για περιοχή με σοβαρές ελλείψεις σε δίωξη, προστασία θυμάτων και μηχανισμούς κατά του ξεπλύματος, όπου ο τομέας των καζίνων αποτελεί «σημαντική ανησυχία».

