Λάθος έκανε ο Τ/κ ηγέτης που συναντήθηκε με τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κύπρο, ανέφερε σε δήλωση του στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» ο «υπεξ», Τασίν Ερτουγρούλογλου λέγοντας ότι ο κ. Χαν διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μονομερή απόφαση, αποκλειστικά σε συνεννόηση με την ε/κ ηγεσία.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου επανέλαβε τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος του Κυπριακού, και πως από τότε που η ε/κ πλευρά – εννοώντας την Κυπριακή Δημοκρατία - έγινε δεκτή ως μέλος το 2004, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν υιοθετήσει μια μεροληπτική στάση υπέρ της ε/κ πλευράς, υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Ανέφερε επίσης ότι όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με το Κυπριακό διεξάγονται υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο μιας αποστολής καλών υπηρεσιών εδώ και δεκαετίες και ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει την έγκριση των μερών για τον Προσωπικό Απεσταλμένο που διορίζει για την παρακολούθηση του προβλήματος ακόμη και σε περιόδους που δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Πρόσθεσε ότι ακόμη και για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, λαμβάνεται ξεχωριστή συναίνεση από τις πλευρές.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε ότι ο Γιοχάνες Χαν διορίστηκε ως «λεγόμενος Ειδικός Εκπρόσωπος για την Κύπρο» - κατά την έκφρασή του - από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μονομερούς απόφασης, αποκλειστικά σε συνεννόηση με την ελληνοκυπριακή ηγεσία, και ότι οι τουρκικές αρχές θεωρούν αυτόν τον διορισμό εσωτερικό ζήτημα της ΕΕ.

«Δεδομένης αυτής της κατάστασης, είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε ή να νομιμοποιήσουμε τον διορισμό εκπροσώπου από την ΕΕ στο πλαίσιο του Κυπριακού. Ήταν λάθος να δεχτούμε τον Χαν ως συνομιλητή και να διεξάγουμε συζητήσεις μαζί του, ανεξάρτητα από την αιτιολόγηση. Οι συνομιλητές εντός της Επιτροπής της ΕΕ για θέματα που αφορούν την τουρκοκυπριακή πλευρά στο πλαίσιο της Οικονομικής Βοήθειας της ΕΕ ή των κανονισμών της Πράσινης Γραμμής είναι σαφώς καθορισμένοι και συνεχίζουν τις συζητήσεις τους με τους ομολόγους τους στην τδβκ».

Υποστήριξε ότι αυτός ο διορισμός, τον οποίο θεωρεί ελιγμό της ΕΕ για να ασκήσει πίεση στην τ/κ πλευρά και να δημιουργήσει τετελεσμένο γεγονός, δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα και θα βλάψει επίσης τις διπλωματικές προσπάθειες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Επανέλαβε ότι μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία στην Κύπρο είναι δυνατή μόνο στη βάση της συνεργασίας που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των δύο πλευρών στο νησί, και για να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αξιοπιστία και την ειλικρίνειά της στη συμβολή της στη διαδικασία που αφορά το κυπριακό, πρέπει πρώτα να άρει τα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά «εμπάργκο» κατά του «τουρκοκυπριακού λαού».

«Όσο αρνείται να αναγνωρίσει την κυριαρχική ισότητά μας και συνεχίζει να αγνοεί τη βούληση του λαού μας, όλα τα βήματα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρούνται άκυρα από εμάς», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ