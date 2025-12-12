Tην κοινή τους προσδοκία για πραγματική πρόοδο, η οποία να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις προς μια δίκαιη και οριστική λύση, επιβεβαίωσαν την Παρασκευή σε συνάντησή τους η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν.

Σε δηλώσεις της, μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου τόνισε πως «οφείλουμε να δημιουργήσουμε τη δυναμική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

«Είχαμε σήμερα μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση με τον κ. Γιοχάνες Χαν για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας προσδοκία για πραγματική πρόοδο, η οποία να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις προς μια δίκαιη και οριστική λύση», είπε.

Αναφερόμενη στη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών, στην παρουσία της κ. Ολγκίν, και το κοινό ανακοινωθέν, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε πως «είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός».

Τονίσαμε, σημείωσε, τη θέση μας ότι «η ΕΕ πρέπει να έχει ειδικό και ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία, επιδεικνύοντας δημιουργικότητα με κίνητρα που θα διατηρήσουν τη δυναμική των προσπαθειών, αλλά και αυστηρότητα όταν οι αξιώσεις της άλλης πλευράς αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο και το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε ικανοποίηση για το επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας με τον ειδικό απεσταλμένο.

Όπως σημείωσε «η επερχόμενη κυπριακή Προεδρία αποτελεί σημαντική ευκαιρία ώστε όλοι να αντιληφθούν τα οφέλη της συμμετοχής μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και όσα περισσότερα μπορεί να προσφέρει μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρος στην Ευρώπη».

Πηγή: ΚΥΠΕ