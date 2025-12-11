Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Γιασάρ Γκιουλερ, επαναλαμβάνοντας την τουρκική θέση για «δύο κράτη» στην Κύπρο.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2026, ο Γκιουλερ είπε ότι «προβαίνουμε με αποφασιστικότητα σε όλα τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στην ‘γαλάζια’ και ‘ουράνια’ πατρίδα μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στη βάση των εθνικών μας συμφερόντων».

«Επιθυμούμε ειλικρινά να επιλύσουμε τα προβλήματα (που υπάρχουν) ανάμεσά μας με τη γείτονα Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχικής ισότητας, και να αναπτύξουμε το υφιστάμενο θετικό περιβάλλον διαλόγου», ανέφερε.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «καθώς διατηρούμε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας και της καλής πρόθεσης, δεν δείχνουμε και δεν θα δείξουμε με κανέναν τρόπο ανοχή σε μονομερείς προσπάθειες/πρωτοβουλίες (δημιουργίας) τετελεσμένων στην περιοχή και σε πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος Υπουργός είπε «υποστηρίζουμε μια μόνιμη λύση με ‘ίση κυριαρχία’ και ‘δύο κράτη’ και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συμφωνία ή πρωτοβουλία που αγνοεί τα δικαιώματα των Κυπρίων ομογενών μας».

«Παρακολουθούμε επίσης στενά τα βήματα της ε/κ διοίκησης της νότιας Κύπρου για την αύξηση της πολιτικής της επιρροής και την ανάπτυξη της στρατιωτικής της ικανότητας με ξένη στήριξη και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα αξιολογώντας από πλευράς της εθνικής μας ασφάλειας» είπε, αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία. «Το ότι η Τουρκία είναι προσηλωμένη και αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα τόσο με τα εγγυητικά της δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όσο και με τις ιστορικές της ευθύνες, είναι μια πραγματικότητα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ