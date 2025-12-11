Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται για απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης, σε ευρύτερη μορφή, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοινωθέν του Εκπροσώπου των ΗΕ στην Κύπρο μετά τη συνάντηση που κράτησε πέραν των τριών ωρών, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

"Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό", αναφέρεται.





This afternoon, the Personal Envoy of the @UN Secretary-General on #Cyprus, María Ángela Holguín, hosted for the first time both Cypriot leaders, @Christodulides and @tufanerhurman, in the UN Protected Area. #UNCyprusTalks pic.twitter.com/KbGbQc5YH5 — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) December 11, 2025

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετική και φιλική ατμόσφαιρα και ότι οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί τη διευθέτηση, καθώς και τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Έγινε επίσης απολογισμός για τις προηγούμενες συμφωνημένες πρωτοβουλίες μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συζήτησαν νέες ιδέες και συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνιών το συντομότερο δυνατό, ιδίως στο θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης, του ζητήματος του Χαλλουμιού και της κατασκευής αγωγών από τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στην κατεχόμενη Μια Μηλιά.

Συμφώνησαν επίσης, αναφέρει το ανακοινωθέν των ΗΕ, να αυξήσουν το προσωπικό για τις υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης και χαιρέτισαν τις εργασίες για τη διεύρυνση του δρόμου στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου/, προσβλέποντας σε ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες.

"Και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερη μορφή που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται εν τω μεταξύ στην Κύπρο για να παράγουν απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερη μορφή", τονίζεται.

Προστίθεται ότι προς τούτο, εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντώνται όσο συχνά χρειάζεται και έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές τους συναντήσεις.

Πριν από τη συνάντησή τους, οι ηγέτες επισκέφθηκαν το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) στην Κύπρο.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι με την ευκαιρία αυτή, εξέφρασαν μεγάλη εκτίμηση για το αποτελεσματικό ανθρωπιστικό έργο που διεξάγει η ΔΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής, του προσωπικού του ανθρωπολογικού εργαστηρίου, όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού αλλά και των δωρητών.

"Ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Έρχουρμαν τόνισαν την κρίσιμη σημασία της διατήρησης του έργου της ΔΕΑ, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, προτρέποντας όλους να απέχουν από την πολιτικοποίηση αυτής της ανθρωπιστικής διαδικασίας", αναφέρεται.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες απηύθυναν επίσης έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς χώρους ταφής να τις μοιραστεί με τη ΔΕΑ και διαβεβαίωσαν ότι η αρχή της εμπιστευτικότητας θα τηρηθεί αυστηρά.