Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχεται στη συζήτηση σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ και σε κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, στην οποία προσβλέπω. Είμαι έτοιμος, έχω ιδέες, έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από κει που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Διάβασα και χθες μια δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη που αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, παραπέμπει στα ψηφίσματα, άρα έχουμε και τη βάση. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι την πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχομαι στη συζήτηση, με συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα σίγουρα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρέπει παράλληλα με τη διαπραγματευτική διαδικασία να προχωρούν και ελπίζω να έχουμε θετικά νέα».

Ερωτηθείς αν θα θίξει τα θέματα των αγνοουμένων με δεδομένο το τέλμα που υπάρχει για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «έχετε απόλυτο δίκαιο ότι υπάρχει τέλμα και ανέφερα προηγουμένως ότι πηγαίνω με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις αν θέλουμε σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα - να μην πηγαίνουμε απλώς για φωτογραφίες ή για να κάνουμε δηλώσεις - στην πράξη να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα εκτός της διαδικασίας, εκτός του οποιουδήποτε πλαισίου. Και έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις σήμερα στις οποίες ευελπιστώ να βρω θετική ανταπόκριση».