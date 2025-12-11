Το κανάλι Imperial War Museums (IWM) στο Youtube με 785 χιλ συνδρομητές, δημοσίευσε χθες νέο εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο «The Reason Cyprus is Divided», το οποίο μέσα από ιστορική αναδρομή επιχειρεί να εξηγήσει πώς τα γεγονότα της δεκαετίας του 1950 οδήγησαν τελικά στη διχοτόμηση του νησιού το 1974 μετά την τουρκική εισβολή. Το βίντεο έχει ήδη ξεπεράσει τις 12.000 προβολές λίγες ημέρες μετά την ανάρτησή του.

Από την Κυπριακή Επανάσταση στην πορεία προς το 1974

Η παραγωγή του IWM επικεντρώνεται στην περίοδο της Κυπριακής Επείγουσας Κατάστασης (Cyprus Emergency) μεταξύ 1955–1959 και παρουσιάζει πώς η σύγκρουση μεταξύ της ΕΟΚΑ και των βρετανικών αποικιακών αρχών δημιούργησε βαθιές εθνοτικές και πολιτικές ρωγμές.

Η αφήγηση ξεκινά με μια συνοπτική ιστορική παρουσίαση του νησιού, πριν περάσει στη διαμόρφωση του ελληνoκυπριακού κινήματος υπέρ της Ένωσης, τον ρόλο της ΕΟΚΑ και την έναρξη της ένοπλης εξέγερσης.

Οι βρετανικές πολιτικές και το δόγμα «διαίρει και βασίλευε»

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται εκτενώς στην αντίδραση της Βρετανίας, περιγράφοντας:

την επιβολή έκτακτων μέτρων,

τις επιχειρήσεις καταστολής της εξέγερσης,

την ενίσχυση των εντάσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων,

και την υιοθέτηση στρατηγικών «διαίρει και βασίλευε» που, σύμφωνα με τους ερευνητές, επιδείνωσαν τον διχασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται και η πολιτική αφύπνιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η σταδιακή όξυνση και τα επεισόδια βίας των αρχών της δεκαετίας του 1960.

Το «σημείο καμπής» και η πορεία προς τη διχοτόμηση

Το IWM περιγράφει πώς οι ανεπίλυτες εντάσεις των προηγούμενων δεκαετιών οδήγησαν:

στην έκρηξη διακοινοτικών συγκρούσεων το 1963–64,

στην αδυναμία επίτευξης βιώσιμου πολιτικού συμβιβασμού,

και τελικά στο πραξικόπημα της Χούντας και την τουρκική εισβολή του 1974.

Στο φινάλε του βίντεο, οι δημιουργοί σημειώνουν ότι, παρά τις κατά καιρούς ειρηνευτικές προσπάθειες, το Κυπριακό παραμένει άλυτο σχεδόν μισό αιώνα μετά τα γεγονότα που σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία του νησιού.



