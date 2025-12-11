Για τις 4μμ είναι προγραμματισμένη σήμερα η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, είπε ότι πηγαίνει στη συνάντηση με στόχο να δουν οι δύο ηγέτες πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Σημείωσε, επίσης, ότι είναι έτοιμος να συζητήσει και ΜΟΕ και πως ο ίδιος έχει αρκετές νέες ιδέες.

Της συνάντησης με την κ. Ολγκίν θα προηγηθεί επίσκεψη των δύο ηγετών στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Μετά τη συνάντηση, θα παραστούν σε άτυπη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ και Αρχηγός της Ειρηνευτικής Δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν.

Στο μεταξύ, το πρωί της Πέμπτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντάται με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε την Τετάρτη, ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που χαρακτηρίζει την ε/κ πλευρά, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σημείωσε ότι η κοινή επίσκεψη των δύο ηγετών στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) που θα προηγηθεί θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα της αποφασιστικότητας ότι η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων παραμένει αμείωτη και διαρκής, συμπληρώνοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ήδη συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου για το αποτέλεσμα των τελευταίων του επαφών.

«Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν ένας στόχος που ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσωπικά είχε θέσει από την πρώτη στιγμή και η επίτευξη ενός Απεσταλμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποστολή και οι όροι εντολής του, δημιουργούν μια πρόσθετη διπλωματική ικανότητα, η οποία δεν υπήρχε μέχρι στιγμής και ασφαλώς προσφέρεται προς αξιοποίηση. Η συνάντηση, βεβαίως, θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια πολύ κρίσιμη ημέρα για το Κυπριακό, καθώς είναι στη χώρα μας ήδη η προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η κ. Ολγκίν», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι στόχος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη συζήτηση είναι να τεθούν θέματα ουσίας που άπτονται του Κυπριακού και η σύγκληση της επόμενης πολυμερούς διάσκεψης το συντομότερο δυνατό, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει προαναγγείλει, ενώ αναμένεται να γίνει και ανασκόπηση της προόδου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο τελευταίες πολυμερείς διασκέψεις.

