Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στην αυριανή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που χαρακτηρίζει την ε/κ πλευρά, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, ανέφερε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημείωσε ότι η κοινή επίσκεψη των δύο ηγετών στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) που θα προηγηθεί θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα της αποφασιστικότητας ότι η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων παραμένει αμείωτη και διαρκής, συμπληρώνοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ήδη συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου για το αποτέλεσμα των τελευταίων του επαφών.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στις 8.15 το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν.

«Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν ένας στόχος που ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσωπικά είχε θέσει από την πρώτη στιγμή και η επίτευξη ενός Απεσταλμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποστολή και οι όροι εντολής του, δημιουργούν μια πρόσθετη διπλωματική ικανότητα, η οποία δεν υπήρχε μέχρι στιγμής και ασφαλώς προσφέρεται προς αξιοποίηση. Η συνάντηση, βεβαίως, θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια πολύ κρίσιμη ημέρα για το Κυπριακό, καθώς είναι στη χώρα μας ήδη η προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η κ. Ολγκίν», σημείωσε στη συνέχεια.

Υπενθύμισε ότι αύριο στις 3.15 το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει κοινή επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Πρόκειται για μια κίνηση με ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα, ένα μήνυμα που εκπέμπεται κοινό. Είναι υπόμνηση της κοινής ευθύνης αλλά και του κοινού χρέους απέναντι σε όλες τις οικογένειες που αναζητούν την δικαίωση και στέλνει το μήνυμα της αποφασιστικότητας ότι η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων μας παραμένει αμείωτη και διαρκής», επεσήμανε.

Πρόσθεσε ότι αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη και της προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, «μια συνάντηση που αποκτά βαθιά σημασία αν αναλογιστούμε ότι εδώ και χρόνια έχει να γίνει μια κοινή συνάντηση στη χώρα μας Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ των δύο ηγετών».

«Όπως πολύ σαφές κατέστησε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσέρχεται σε αυτή την κοινή συνάντηση με ένα και μοναδικό στόχο, αυτή η συνάντηση να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι αρχές, οι αξίες και οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε περαιτέρω.

Συμπλήρωσε ότι στόχος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη συζήτηση είναι να τεθούν θέματα ουσίας που άπτονται του Κυπριακού και η σύγκληση της επόμενης πολυμερούς διάσκεψης το συντομότερο δυνατό, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει προαναγγείλει, ενώ αναμένεται να γίνει και ανασκόπηση της προόδου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο τελευταίες πολυμερείς διασκέψεις.

«Με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια εποικοδομητική στάση, με την νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο σε αυτήν τη συνάντηση», υπογράμμισε καταληκτικά.

Συμπλήρωσε ότι μετά την κοινή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και ο Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης με την ευκαιρία της λήξης του έτους, ενώ την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ήδη συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου για το αποτέλεσμα των τελευταίων του επαφών.

Σε ερώτηση αν η ε/κ πλευρά έχει αντιπροτάσεις για τα ζητήματα μεθοδολογίας που έχει θέσει ο Τ/κ ηγέτης, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, και διατηρώντας την ίδια προσέγγιση που ακολουθούμε τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ακριβώς γιατί θέλουμε να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, και δεν είναι μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις, ούτε δημόσια είναι που μπορεί να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος, προσέρχεται αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απόλυτα προετοιμασμένος και έχοντας επεξεργαστεί όλες εκείνες τις συνθήκες και τα δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν ακόμη περισσότερο εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια».

«Πέραν τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι στο Κυπριακό, αν πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόοδος, είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι η διατήρηση του μοναδικού πλαισίου που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορούν να υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο όλων είναι ο ειλικρινής διάλογος, είναι η παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων, και κυρίως η πλήρης εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε επί του θέματος.

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να αναφερθεί κατά τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο ζήτημα της άρνησης της Τουρκίας να επιτρέψει την πρόσβαση σε σημεία για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να βρίσκονται αγνοούμενοι, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο θέμα χθες, στην επιλογή αυτής της πρώτης επίσκεψης μαζί με τον κ. Ερχιουρμάν στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, και για το μήνυμα που στέλνουν και οι δύο πλευρές.

«Και το μήνυμα που στέλνουμε σε κάθε περίσταση, το μήνυμα που στέλνουμε σε κάθε διεθνές φόρουμ, αλλά και κατά τις επαφές που έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι ακριβώς ιδιαίτερα το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να παραμένει άλυτο και δεν μπορεί να παραμένει, δεν θα πω σε τέλμα, χωρίς την επίτευξη εκείνης της προόδου και με εκείνη την ταχύτητα, ούτως ώστε οι οικογένειες των αγνοουμένων μας να νιώσουν τουλάχιστον σε έναν βαθμό δικαιωμένες ως προς την τύχη των δικών τους ανθρώπων», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ