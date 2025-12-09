Για «προτεραιότητα» αναβάθμισης της διεθνούς θέσης του ψευδοκράτους, έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ ζήτησε την άρση του «εμπάργκο» κατά των Τουρκοκυπρίων.

Μιλώντας σήμερα στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «η επίτευξη της θέσης που αξίζει να έχει η τδβκ στη διεθνή κοινότητα και η άρση του απάνθρωπου εμπάργκο που εφαρμόζεται στους Τουρκοκυπρίους βρίσκονται ανάμεσα στις βασικές μας προτεραιότητες».

Για την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» βήματα που θεωρεί αναγκαία για την «προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων» της, επιμένοντας στην αρχή της «δίκαιης μοιρασιάς» των θαλάσσιων ζωνών. «Στην Ανατολική Μεσόγειο υπερασπιζόμαστε την αρχή της δίκαιης μοιρασιάς και προχωρούμε με αποφασιστικότητα στα βήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας», υποστήριξε.

Για το Αιγαίο, ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι «όλες οι εκκρεμότητες» πρέπει να εξεταστούν «συνολικά» και να επιδιωχθεί λύση μέσω «ουσιαστικού διαλόγου» στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος της Άγκυρας είναι η διαμόρφωση ενός Αιγαίου και μιας Ανατολικής Μεσογείου «σταθερότητας και ευημερίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι η Τουρκία διατηρεί πρόθεση για «θετική ατζέντα» με την Ελλάδα, ενώ επανέφερε και το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, λέγοντας ότι σχετικές πρωτοβουλίες «θα συνεχιστούν όποτε χρειάζεται».

Πηγή: ΚΥΠΕ