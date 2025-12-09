Σε μια αιχμηρή και ιδιαίτερα σχολιασμένη παρέμβαση στο podcast Stand Tall Israel, ο Βρετανός συγγραφέας και σχολιαστής Douglas Murray έθεσε στο επίκεντρο την «επιλεκτική ευαισθησία» της διεθνούς κοινότητας σε ζητήματα κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκρίνοντας τη στάση απέναντι στο Κυπριακό με εκείνη απέναντι στη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς.

O Murray διερωτήθηκε γιατί η παγκόσμια κοινή γνώμη εστιάζει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο πολεμικό μέτωπο.

«Υπάρχουν δεκάδες ανεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο, όμως μόνο μία φαίνεται να απαιτεί ο κόσμος να λυθεί πριν από όλες τις άλλες», σημείωσε. «Γιατί αυτή; Γιατί τέτοια εμμονή;»

Η αναφορά στην Κύπρο: «Μια κατοχή που κανείς δεν συζητά»

Ο Murray έκανε ευθεία αναφορά στην τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς τη «χρόνια αδικία που η διεθνής κοινότητα επιλέγει να αγνοεί».

«Υπάρχει κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους από χώρα–μέλος του ΝΑΤΟ. Η βόρεια Κύπρος παραμένει κατεχόμενη επί 50 χρόνια. Ένα κράτος–μέλος της ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει μέρος της επικράτειάς του υπό ξένη κατοχή. Και όμως, κανείς δεν μοιάζει να το γνωρίζει ή να νοιάζεται», τόνισε.

Ο Βρετανός σχολιαστής υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν διαδηλώσεις υπέρ της επιστροφής των Ελληνοκυπρίων στις περιουσίες τους, «ούτε μια φορά το χρόνο, πόσο μάλλον κάθε μέρα», όπως συμβαίνει με διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες.

«Γιατί; Επειδή δεν εμπλέκονται Εβραίοι»



«Κανένας δεν λέει ότι τα δικαιώματα των τρανς, τα δικαιώματα που σχετίζονται με την COVID, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των γυναικών και κάθε άλλο δικαίωμα που μπορεί να «εφευρεθεί» ένα πρωί, δεν πρόκειται να επιτευχθούν μέχρι να λυθεί το Κυπριακό», σημείωσε



Στο πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του, ο Murray κατέληξε: «Η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητη. Αν σε κάτι φταίει ότι η Κύπρος δεν συγκινεί κανέναν, είναι πως δεν εμπλέκονται Εβραίοι. Εκεί όπου δεν υπάρχουν Εβραίοι, ο κόσμος δεν νοιάζεται».

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο Murray υποστήριξε ότι το Ισραήλ δέχεται δυσανάλογη διεθνή κρίση για την άμυνά του απέναντι σε τρομοκρατικές επιθέσεις, την ώρα που άλλες περιπτώσεις κατοχής και παραβιάσεων δικαιωμάτων περνούν σχεδόν απαρατήρητες.

«Το Ισραήλ αμύνεται – και αυτό προκαλεί παγκόσμια οργή», είπε. «Η Τουρκία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος μισό αιώνα – και δεν μιλά κανείς».







Ο Douglas Murray είναι Βρετανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής, γνωστός για το αιχμηρό και συχνά προκλητικό ύφος του. Αρθρογραφεί σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι The Spectator, The Telegraph και The Wall Street Journal, ενώ είναι συχνός ομιλητής σε διεθνή fora και podcasts.

Έχει γράψει βιβλία που έγιναν best sellers, όπως το The Strange Death of Europe και το The War on the West, στα οποία αναλύει ζητήματα ταυτότητας, μετανάστευσης, πολιτισμού και δυτικού πολιτικού λόγου.



Το 2016, ο Douglas Murray διοργάνωσε μέσω του Spectator έναν διαγωνισμό όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να γράψουν προσβλητικά ποιήματα για τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με έπαθλο 1.000 λίρες που πρόσφερε αναγνώστης.