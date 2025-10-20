Ο Αμερικανός αναλυτής Michael Rubin δημοσίευσε στις 19 Οκτωβρίου άρθρο γνώμης στο Middle East Forum (19/10/25) με τίτλο «For Peace in Cyprus, Arrest Outgoing Northern Cypriot President Ersin Tatar», όπου προτείνει—ως μέτρο πίεσης για την προώθηση μιας λύσης στο Κυπριακό—την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του αποχωρούντος ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ.

Στο άρθρο του, ο Rubin χαιρετίζει τη νίκη του Τουφάν Ερχουρμάν στις εκλογές της 19ης Οκτωβρίου και υποστηρίζει ότι η διεθνής κοινότητα (Ε.Ε., ΗΠΑ, ΟΗΕ) πρέπει να στείλει σαφές μήνυμα στον νέο ηγέτη: του προσφέρεται «ένα νέο ξεκίνημα» αλλά και η προειδοποίηση ότι, αν δεν προχωρήσει σε παραγωγικές διαπραγματεύσεις υπέρ μίας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας, θα υπάρξουν συνέπειες για όσους υποστήριξαν ή διατήρησαν το καθεστώς της μη αναγνωρισμένης «ΤΔΒΚ».

Κεντρική πρόταση του Rubin είναι η εξής: να μετατραπεί η μετα-εκλογική πορεία του Τατάρ σε περίπτωση διεθνούς απομόνωσης και νομικών διώξεων — ώστε ο ίδιος και στενοί του συνεργάτες να καταστούν «παρίες», χωρίς δυνατότητα ταξιδιού ή οικονομικής διαφυγής, εφόσον επιχειρήσουν να διαφυλάξουν την «παράνομη» λειτουργία του ψευδοκράτους. Ο αρθρογράφος συγκρίνει ενδεικτικά το καθεστώς Τατάρ με άλλες ηγεσίες που θεωρήθηκαν διεθνώς παρεκκλίνουσες, επισημαίνοντας ότι τέτοια μέτρα θα έστελναν «ισχυρό μήνυμα» στον Ερχουρμάν. Middle East Forum

Το άρθρο του Rubin αναπτύσσει επίσης κριτική προς την πρακτική πολλών δυτικών υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν τους ηγέτες της βόρειας Κύπρου «με σεβασμό», αναφέροντας ως παράδειγμα τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε Τατάρ με τουρκικό διαβατήριο — κίνηση που, κατά τον Rubin, υπονομεύει την κυπριακή κυριαρχία