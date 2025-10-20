Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου συνεχάρη τον Τουφάν Ερχουρμάν για τη νίκη του στις «προεδρικές εκλογές» του ψευδοκράτους, τονίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι «επέδειξαν για ακόμη μία φορά την πίστη τους στη δημοκρατία και τη βούλησή τους να αποφασίζουν ελεύθερα για το μέλλον τους».

Σε ανάρτηση στον επίσημο διεθνή λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter), ο Ιμάμογλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης θα συμβάλει εποικοδομητικά στη νέα φάση του Κυπριακού, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για δίκαιη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Ελπίζω η ελληνοκυπριακή πλευρά να ενεργήσει δίκαια και εποικοδομητικά»



«Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχουρμάν για τη νίκη του και του εύχομαι επιτυχία στο νέο του καθήκον. Με τις γνώσεις του, τη συναινετική του προσέγγιση και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον λαό του, πιστεύω ότι θα συμβάλει θετικά στη διαδικασία του Κυπριακού σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία», έγραψε ο Ιμάμογλου.

«Ελπίζω η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση να ενεργήσει δίκαια και εποικοδομητικά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε.



«Το Κυπριακό δεν είναι μόνο ζήτημα εδαφών, αλλά αξιοπρέπειας και ύπαρξης»



Ο Τούρκος πολιτικός επεσήμανε ότι το Κυπριακό πρέπει να ιδωθεί όχι μόνο ως διαφορά συνόρων ή καθεστώτος, αλλά ως ζήτημα αξιοπρέπειας, ισότητας και ύπαρξης:

«Ας θυμηθούμε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλώς ζήτημα εδαφών ή πολιτικού καθεστώτος, αλλά και αξιοπρέπειας, ισότητας και ύπαρξης. Όπως πάντα, στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των νόμιμων δικαιωμάτων, της κυριαρχίας και της αποφασιστικότητας του τουρκοκυπριακού λαού να ζήσει ειρηνικά», ανέφερε.



