Ως «πολιτικό σεισμό μεγατόνων» χαρακτήρισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, το εκλογικό αποτέλεσμα στα κατεχόμενα, όπου ο Τουφάν Ερχουρμάν, εξελέγη «πρόεδρος» του ψευδοκράτους με ποσοστό που ξεπερνά το 62%.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι οι Τουρκοκύπριοι «απέρριψαν τον αδιάλλακτο Τατάρ και τα διχοτομικά σχέδια της Άγκυρας», στέλνοντας –όπως είπε– ένα σαφές μήνυμα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.



«Η ψήφος τους ξεγύμνωσε την Άγκυρα»



«Πέραν πάσης προσδοκίας και με συντριπτική πλειοψηφία, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, οι Τουρκοκύπριοι αποδοκίμασαν τον αδιάλλακτο ηγέτη τους Τατάρ και τα διχοτομικά σχέδια της Άγκυρας και του Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Έλληνας βουλευτής υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί ευθεία απόρριψη του σχεδίου για δύο κράτη, καθώς, όπως σημείωσε, «οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι καταψήφισαν τη διχοτόμηση».

«Η ψήφος τους ξεγύμνωσε την Άγκυρα: οι “προστατευόμενοι” δεν θέλουν τον “προστάτη” τους ούτε την “προστασία” του, που τους καθηλώνει στην υπανάπτυξη και στην εξάρτηση από μια αυταρχική και ισλαμιστική Τουρκία», πρόσθεσε ο κ. Καιρίδης.



