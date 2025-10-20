Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ ευχήθηκε «να είναι ευεργετικές» οι "προεδρικές εκλογές" που πραγματοποιήθηκαν στην «τδβκ» (ψευδοκράτος), τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκυπρίους «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη».

Σε δήλωσή του, ο Γιλμάζ ανέφερε:

«Εύχομαι οι προεδρικές ‘εκλογές’ που διεξήχθησαν σήμερα στην ‘τδβκ’ να είναι επωφελείς για τον ‘τουρκοκυπριακό λαό’. Οι ‘εκλογές’ αυτές απέδειξαν για ακόμη μια φορά την ωριμότητα του κράτους και των ψηφοφόρων της ‘τδβκ’. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσουμε πάντα να στεκόμαστε στο πλευρό της ‘τδβκ’ και των Τουρκοκυπρίων».

Τσελίκ: «Θα είμαστε πάντα στο πλευρό της ΄τδβκ’»

Ο Αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει «με τον ισχυρότερο τρόπο» τα «ιστορικά και δίκαια δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τσελίκ ανέφερε:

«Είθε οι προεδρικές ‘εκλογές’ που πραγματοποιήθηκαν στην ‘τδβκ να είναι επωφελείς για τον ‘τουρκοκυπριακό λαό’. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό της ‘τδβκ’ και της τουρκοκυπριακής υπόθεσης. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την πιο ισχυρή υποστήριξη στα ιστορικά και δίκαια αιτήματα των Τουρκοκυπρίων».

