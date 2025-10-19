Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ αναφέρθηκε στην ανάγκη να «αντληθούν μαθήματα από την κάλπη» μετά την ανακοίνωση των αποτελέσμάτων των παράνομων "εκλογών" την Κυριακή, στα κατεχόμενα, με την επικράτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν, ενώ το Κόμμα του Λαού (ΚΛ) του Κουντρέτ Όζερσαϊ θέτει θέμα παραίτησης της «κυβέρνησης» και προκήρυξης πρόωρων «βουλευτικών εκλογών».

Στην πρώτη του αντίδραση, ο κ. Ουστέλ έκανε λόγο για «ένα πολύ όμορφο παράδειγμα δημοκρατίας», δηλώνοντας ότι ο κόσμος εξέφρασε τις προτιμήσεις του στην κάλπη. «Υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κάλπη. Θα αξιολογήσουμε το μήνυμα του λαού μας τις επόμενες ημέρες και θα το μοιραστούμε μαζί του», ανέφερε.

Ο Ερχάν Αρικλί, «υπουργός μεταφορών» και αρχηγός του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ), χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πραγματικά εκπληκτικό». «Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά ψήφων. Είναι προφανές ότι υπήρξε μετατόπιση και από τα δεξιά κόμματα. Οι ψήφοι διαμαρτυρίας κατευθύνθηκαν προς τα εκεί», είπε, λέγοντας ότι «η βούληση του λαού εκδηλώθηκε». Αφού χαρακτήρισε συνετή την πρώτη ομιλία του κ. Έρχιουρμαν, είπε ότι «είναι σαφές ότι κάναμε σοβαρά τακτικά λάθη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Το να κάνουμε συμμαχία από τον πρώτο γύρο ήταν λάθος κατά τη γνώμη μας».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Κόμματος του Λαού (HP), Κουντρέτ Όζερσαϊ, αφού συνεχάρη τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ζήτησε την άμεση παραίτηση της «κυβέρνησης». Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι ψηφοφόροι έδειξαν στην κάλπη ότι δεν αποδέχονται την «παράνομη κυβέρνηση», η οποία, όπως υποστήριξε, δεν έλαβε το μήνυμα ούτε από τις ήττες στις «δημοτικές εκλογές» ούτε στις «ενδιάμεσες εκλογές». «Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι η κυβέρνηση να παραιτηθεί αμέσως» και να σχηματιστεί «εκλογική κυβέρνηση» για τη διεξαγωγή «πρόωρων εκλογών», κατέληξε.

