Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη μέσω ανάρτησής του στο Χ (Twitter) τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα εξελέγη νέος κατοχικός ηγέτης στα κατεχόμενα.

«Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, που εξελέγη “Πρόεδρος” της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος), σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα», έγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος.



Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η διαδικασία των «εκλογών» αποτελεί απόδειξη της «δημοκρατικής ωριμότητας» των Τουρκοκυπρίων, επισημαίνοντας πως η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα του ψευδοκράτους «σε κάθε πλατφόρμα και σε συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας».

«Εύχομαι το αποτέλεσμα των εκλογών να αποδειχθεί ευεργετικό για τις χώρες μας και για την περιοχή μας», κατέληξε ο Τούρκος Πρόεδρος.



