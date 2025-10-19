Στις «Τομές στα Γεγονότα» του Σίγμα, ο πολιτικός αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης σχολίασε το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα κατεχόμενα, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια αυτόνομη πολιτική διαδικασία, αλλά για εξέλιξη πλήρως ελεγχόμενη από την Τουρκία.

«Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει χαρακτηρίσει το ψευδοκράτος ως κράτος-μαριονέτα, υποτελές στον τουρκικό στρατό. Ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα είναι ευθύνη της Άγκυρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η Τουρκία θεωρεί το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου αναπόσπαστο μέρος της “Γαλάζιας Πατρίδας” και της Νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τη Λευκωσία να λειτουργεί πλέον ως «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» για τα τουρκικά σχέδια ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν αλλάζει η πολιτική της Άγκυρας»



Ο αναλυτής υποστήριξε ότι η φαινομενικά πιο ήπια στάση του Τουφάν Ερχιουρμάν δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής, αφού «ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Ερσίν Τατάρ και της Άγκυρας».

«Ο Ερχιουρμάν μιλά για δύο λαούς – που σημαίνει δύο κράτη, χωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης και διατήρηση του τουρκικού στρατού και των εγγυήσεων. Άρα ποια αλλαγή;», διερωτήθηκε ο Χαραλαμπίδης.



«Η Άγκυρα κερδίζει, η Λευκωσία δυσκολεύεται»



Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή διευκολύνει την Άγκυρα, αλλά δυσκολεύει τη Λευκωσία, αφού ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δεν μπορεί πλέον να «επικαλείται την αδιαλλαξία Τατάρ» ως άλλοθι:

«Τώρα ο ίδιος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στο Κραν Μοντανά, εκεί απ’ όπου αποχώρησε, με την Τουρκία να επαναφέρει ακριβώς τις ίδιες θέσεις μέσω Ερχιουρμάν».

«Παγίδα διπλής διχοτόμησης»



Ο κ. Χαραλαμπίδης προειδοποίησε ότι η φαινομενικά «ομοσπονδιακή» προσέγγιση Ερχιουρμάν οδηγεί σε παγίδα νομιμοποίησης του ψευδοκράτους ως «συνιστώντος κράτους» εντός της ΕΕ:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αποδεχθεί το ψευδοκράτος ως συστατική πολιτεία. Αυτό θα ισοδυναμούσε με έμμεση αναγνώριση και θα εγκλώβιζε την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια νέα μορφή διχοτόμησης».

Καταλήγοντας, ο Γιάννος Χαραλαμπίδης τόνισε ότι η ουσία του Κυπριακού δεν είναι νομική αλλά γεωπολιτική, αφού η Τουρκία επιδιώκει να ελέγχει την Κύπρο πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά μέσω των Τουρκοκυπρίων και των εποίκων.

«Η Τουρκία θέλει την Κύπρο ως επαρχία της. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς η ρητορική επίφαση μιας πολιτικής κατοχής που συνεχίζεται με νέα μέσα», κατέληξε.



