Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα κατεχόμενα στις «Τομές στα Γεγονότα» του Σίγμα, ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Γιάννος Κατσουρίδης χαρακτήρισε τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν «πολύ μεγάλη και καθαρή», επισημαίνοντας ότι «αποτελεί μήνυμα όχι μόνο προς τον Τατάρ, αλλά και προς την Άγκυρα».

Ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι, αν και οι δημοσκοπήσεις προμήνυαν το αποτέλεσμα, «κανείς δεν ήταν βέβαιος λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας των εταιρειών στα κατεχόμενα». Τόνισε πως αυτή τη φορά η Άγκυρα δεν παρενέβη ανοιχτά όπως στις εκλογές του 2020, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα παραμένει το Κυπριακό και το πώς θα κινηθεί η νέα ηγεσία.

«Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτή τη νίκη αποκλειστικά με το Κυπριακό. Η στροφή της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν αφορά μόνο το μοντέλο λύσης, αλλά και την εσωτερική πολιτική, τα οικονομικά προβλήματα και τη σχέση με την Τουρκία», ανέφερε.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η χαμηλή συμμετοχή (περίπου 56%) φαίνεται να ευνόησε τον Ερχιουρμάν, καθώς «οι περισσότεροι που ψήφισαν ήταν γηγενείς Τουρκοκύπριοι και όχι έποικοι».

Σε σχέση με το Κυπριακό, ο κ. Κατσουρίδης εκτίμησε ότι ο νέος κατοχικός ηγέτης θα επιδείξει πιο διαλλακτική στάση από τον προκάτοχό του Ερσίν Τατάρ:

«Δεν είναι το ίδιο να συνομιλείς με έναν άνθρωπο που για πέντε χρόνια απέρριπτε κάθε διάλογο. Ο Ερχιουρμάν ενδέχεται να επιδιώξει επαναπροσέγγιση, ακόμη και αν τα όρια τα καθορίζει η Τουρκία.»

Παράλληλα, θεωρεί πιθανό να υπάρξει αναθέρμανση επαφών σε τεχνικό επίπεδο, με ενεργοποίηση επιτροπών και ανοίγματα στα οδοφράγματα, προετοιμάζοντας έδαφος για νέα πενταμερή συνάντηση προς το τέλος του έτους.

Τέλος, επισήμανε ότι ο Ερχιουρμάν θα επιδιώξει πιθανόν πρόωρες “βουλευτικές εκλογές” για να αλλάξει τους συσχετισμούς δυνάμεων στη «Βουλή» των κατεχομένων, ενώ χαρακτήρισε τη νίκη του ως έκφραση βαθύτερης κοινωνικής και πολιτικής δυσαρέσκειας απέναντι στην Άγκυρα και στο κατεστημένο που συμβόλιζε ο Τατάρ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή δυναμικής. Το αν αυτή η αλλαγή θα μετουσιωθεί σε πραγματικές προϋποθέσεις για πρόοδο στο Κυπριακό, θα φανεί στην πράξη», κατέληξε ο κ. Κατσουρίδης.