Το λεγόμενο “Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο” του ψευδοκράτους αποφάσισε την έναρξη έρευνας εναντίον του ανεξάρτητου υποψηφίου και απερχόμενου κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ, για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 131/2025, ο Τατάρ παραβίασε τη διάρκεια της εκλογικής σιωπής, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή “CNN Türk Masası” μετά τη λήξη της περιόδου προεκλογικής προπαγάνδας, στις 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, κάνοντας δηλώσεις με καθαρά εκλογικό περιεχόμενο.

Η καταγγελία είχε υποβληθεί από τον εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Ουρούν Σολυαλί. Το “Συμβούλιο”, επικαλούμενο το άρθρο 68 του “Νόμου περί Εκλογών και Δημοψηφισμάτων”, έκρινε ομόφωνα ότι ο Τατάρ προέβη σε παράνομη προεκλογική δραστηριότητα και αποφάσισε τη διαβίβαση της υπόθεσης στην “Αστυνομική Διεύθυνση” για διερεύνηση.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η Yeni Duze, η απόφαση φέρει ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2025 και υπογραμμίζει τη συνέχιση των παρεμβάσεων της Άγκυρας και των κατοχικών αρχών ακόμα και εν μέσω της εκλογικής διαδικασίας.







