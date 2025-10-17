Ο ηγέτης του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ δήλωσε ότι ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) Τουφάν Έρχιουρμαν, θα κερδίσει τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου με σημαντική διαφορά. Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο κ. Τσελέρ, μιλώντας σε εκπομπή του Kanal Sim, αναφέρθηκε σε πλατιά εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τον κ. Έρχιουρμαν, υποστηρίζοντας ότι η έκβαση των "εκλογών" είναι ήδη προδιαγεγραμμένη.

Ο κ. Τσελέρ ανέφερε ότι η υποστήριξη προς τον κ. Έρχιουρμαν είναι εμφανής τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ειδήσεις που τον αφορούν έχουν υψηλή αναγνωσιμότητα, όσο και στις "προεκλογικές" του συγκεντρώσεις. Επεσήμανε την ανάγκη για συμμετοχή στις «εκλογές», χαρακτηρίζοντάς την ως μια κρίσιμη ευκαιρία για το μέλλον της κοινωνίας. Επίσης, ευχαρίστησε τον Τ/κ τέως ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, για τη στήριξή του στον κ. Έρχιουρμαν, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του κ. Ακιντζί στο να δείξει τι είναι εφικτό όταν υπάρχει πίστη.

Σχολιάζοντας την «προεκλογική» τακτική του Ερσίν Τατάρ, ο κ. Τσελέρ επέκρινε τον «επιθετικό» λόγο του, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία απορρίπτει τέτοιου είδους προπαγάνδα. Τέλος, αναφέρθηκε στην ευάλωτη θέση όσων έχουν αναπτύξει ακίνητα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες, αναφερόμενος σε ανάγκη για επίλυση του ζητήματος και σε αδράνεια του κ. Τατάρ σε αυτό το θέμα.



Διαβάστε επίσης: Ερχουρμάν: Επιδιώκω ανάκτηση των «κοινών κυριαρχικών δικαιωμάτων»



Πηγή: ΚΥΠΕ