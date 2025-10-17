Σε ανάρτησή του ενόψει των «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, ο τέως κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί εκφράζει τις ανησυχίες και τις σκέψεις του για την πολιτική πορεία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ασκώντας κριτική στις παρεμβάσεις από την Τουρκία και εκφράζοντας την ελπίδα για μια “νέα εποχή” υπό την ηγεσία του Τουφάν Ερχουρμάν.



Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του στο facebook:



«Τον Ιούλιο, σε αναρτήσεις που έκανα για τέσσερις συνεχόμενες μέρες, προσπάθησα να εκφράσω τις απόψεις, τις σκέψεις και τις ανησυχίες μου σχετικά με τις προεδρικές εκλογές. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση όπως το 2020, ανέφερα ότι ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από τον Ερντογάν, το ΑΚΡ και το MHP θα έχει δύσκολο έργο. Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μπροστά από την αυλαία τις 48 ώρες πριν από την ημέρα των εκλογών —οι πολιτικοί που πήγαν κι ήρθαν, οι πρώην ποδοσφαιριστές, οι τραγουδιστές κ.λπ.— κατά την άποψή μου, δεν ήταν αρκετά για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία. Το γεγονός ότι η εκστρατεία δεν γνώριζε την Κύπρο αποτελεί επίσης αρνητικό σημείο για εκείνους. Αυτό είναι το συναίσθημα των Τουρκοκυπρίων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πραγματικότητα ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι πλέον περισσότερο Τουρκία παρά Κύπρος. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι συμβαίνει πίσω από την αυλαία. Γνωρίζουμε, όμως, από προηγούμενες εμπειρίες τι μπορεί να γίνει μέσα σε 48 ώρες. Παρ’ όλα αυτά, με μια επιφυλακτική αισιοδοξία, εύχομαι να ξεκινήσει μια νέα εποχή μετά τις 19 Οκτωβρίου —και να είναι μια νέα εποχή όχι στα λόγια, αλλά στην ουσία. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα πρέπει, μέσω του Τουφάν Ερχουρμάν, να είναι τόσο ο δημιουργός όσο και ο ελεγκτής αυτής της νέας εποχής».







