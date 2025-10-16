Τη δέσμευσή του ότι θα εργαστεί αποφασιστικά ώστε «η βούληση για λύση να επανέλθει στην παγκόσμια ατζέντα και να εξαλειφθεί η ανησυχία στο περιουσιακό, ώστε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς», εξέφρασε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και υποψήφιος για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ομιλία του στα κατεχόμενα Γέναγρα Αμμοχώστου, ο κ. Ερχιουρμάν παρουσίασε το όραμά του ενόψει των επερχόμενων «εκλογών». Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΤΚ, τον κ. Ερχιουρμάν συνόδευαν στελέχη του κόμματος, ενώ μετά τη συνάντηση έπαιξε βόλεϊ με νέους της περιοχής.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι η περασμένη πενταετία ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που δεν υπήρξε καμία διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό. «Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μην κατέληγαν πάντα σε λύση, αλλά την περίοδο που διεξάγονταν, η ύπαρξη και η προβολή των Τουρκοκυπρίων ήταν πολύ έντονη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ερχιουρμάν, «αυτή την πενταετία το Ισραήλ άρχισε να χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο της Πάφου. Ακόμη και η Ινδία ήρθε εδώ». Έκανε λόγο για «πέντε ολόκληρα άδεια χρόνια», τονίζοντας ότι ήταν η πρώτη περίοδος κατά την οποία δεν άνοιξε κανένα νέο οδόφραγμα.

Ο ηγέτης του ΡΤΚ υποσχέθηκε «σοβαρότητα» στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι θα λειτουργήσει ως «φύλακας των ελευθεριών». Δήλωσε επίσης ότι θα εργαστεί για να «συνδέσει τους Τουρκοκύπριους με τον κόσμο».

Παράλληλα, επέκρινε την έλλειψη προσπαθειών για το ζήτημα της παραχώρησης υπηκοότητας της ΕΕ σε παιδιά από μικτούς γάμους, καθώς και την απουσία πρωτοβουλιών για την ελεύθερη διακίνηση των παιδιών που γεννήθηκαν στα κατεχόμενα από γονείς με καταγωγή από την Τουρκία.

Αναφερόμενος στα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι την επανέναρξη των συνομιλιών, ο κ. Ερχιουρμάν επανέλαβε την πρόθεσή του να εργαστεί για την επίλυση του περιουσιακού. Είπε ότι, ενώ η βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση είναι δεδομένη, «είναι απαράδεκτο να γίνονται αγωγές εναντίον μεμονωμένων ατόμων ή επενδυτών» με το επιχείρημα ότι «το περιουσιακό δεν έχει ακόμη επιλυθεί».

Ο κ. Ερχιουρμάν χαρακτήρισε την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ως «έκφραση της βούλησής μας να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, ακόμη και σε συνθήκες μη λύσης». Όπως ανέφερε, η εν λόγω «επιτροπή» βασίζεται «στη βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση, στην αρχή της διζωνικότητας και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)».

Κατέληξε, λέγοντας ότι η πολιτική του «η μη λύση είναι λύση» δεν μπορεί να επιλύσει ούτε το περιουσιακό πρόβλημα.



Πηγή: ΚΥΠΕ