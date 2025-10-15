Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει πλέον σαφή νομικά και πολιτικά εργαλεία για να προχωρήσει σε διώξεις όσων σφετερίζονται ή εκμεταλλεύονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, τόνισε στις Τομές στα Γεγονότα ο νομικός Σίμος Αγγελίδης. Όπως ανέφερε, ο ποινικός κώδικας παρέχει ξεκάθαρες πρόνοιες και προβλέπει αυστηρές ποινές για κάθε μορφή συναλλαγής που αφορά ακίνητη περιουσία η οποία δεν ανήκει στον «πωλητή» ή «διαχειριστή» της.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, ο τροποποιημένος ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών για το αδίκημα του σφετερισμού, ενώ ο ορισμός του όρου «συναλλαγή» καλύπτει κάθε πράξη, από πώληση και ενοικίαση μέχρι και διαφήμιση. «Το κράτος έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διώξεις. Από τις μαρτυρίες και τις καταγγελίες πολιτών μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση και να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, όπως αυτό που εκτελέστηκε πρόσφατα στη Γαλλία», επισήμανε.

Ο νομικός υπενθύμισε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς προηγήθηκαν οι υποθέσεις του Κάρι Ροπ και του Κιουρσάτ, καθώς και οι παραδοχές δύο Ούγγρων. «Η πρόσφατη υπόθεση αποτελεί τεράστια επιτυχία του κράτους, καθώς αφορά άτομο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και διεθνή νομική στήριξη, το οποίο υποχρεώθηκε να παραδεχτεί. Είναι ένα σαφές μήνυμα αποτροπής — κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», τόνισε.

Ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από τις πωλήσεις, το αδίκημα καλύπτει και τις ενοικιάσεις, ακόμη και τις βραχυχρόνιες, που διαφημίζονται μέσω διεθνών πλατφορμών όπως η Booking.com, η Airbnb και η TripAdvisor. Όπως εξήγησε, το κράτος μπορεί να κινηθεί ποινικά εναντίον των διευθυντών αυτών των εταιρειών εάν αποδειχθεί ότι διαφημίζουν ακίνητα σε ελληνοκυπριακή γη. «Αν η Νομική Υπηρεσία στοιχειοθετήσει υπόθεση, την επόμενη μέρα θα εξαφανιστούν από το διαδίκτυο όλες αυτές οι διαφημίσεις. Θα είναι ένα καταλυτικό πλήγμα στη βιομηχανία της παράνομης εκμετάλλευσης των κλεμμένων περιουσιών», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμη ότι οι ευθύνες δεν περιορίζονται στους εργολάβους, αλλά επεκτείνονται σε μεσίτες, διαφημιστές, πλατφόρμες και όσους αποκομίζουν οικονομικό όφελος από τη χρήση περιουσιών που δεν τους ανήκουν. «Από τη στιγμή που ασκείται παράνομη δραστηριότητα, υπάρχει ευθύνη και για θέματα φορολογίας αλλά και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις», πρόσθεσε.

Ο Σίμος Αγγελίδης ανέφερε ότι πλέον υπάρχει πολιτική και θεσμική στήριξη για την προώθηση αυτών των υποθέσεων. «Έχουν λυθεί τα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας. Υπάρχει βούληση, υπάρχει στήριξη και το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε διεθνές επίπεδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύει το ιδιοκτησιακό δικαίωμα των πολιτών της και να διώκει όσους εκμεταλλεύονται παράνομα τις περιουσίες τους», είπε.

Αναφερόμενος τέλος στην υπόθεση του Ιρανού που συνελήφθη στη Γαλλία, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Κύπρο. «Εάν υποβάλει ένσταση, αυτή θα εξεταστεί από το δικαστήριο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία», συμπλήρωσε.