Ανησυχία για την ψηφιακή ασφάλεια στην καταμέτρηση των ψήφων στις παράνομες «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, στα κατεχόμενα, εξέφρασε ο πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος κόμματος ΤΑΜ, Σερντάρ Ντενκτάς σημειώνοντας ότι η εκλογική αυτή διαδικασία μεταφέρεται σε ψηφιακό περιβάλλον και ότι αυτά τα προγράμματα, όπως κάθε ψηφιακό προϊόν, είναι ευάλωτα σε παρέμβαση εκ του μακρόθεν.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι η εκλογική απάτη. Δεν αναφέρομαι στην αγορά ψήφων. Θα υπάρξει πρόβλημα με την ψηφιακή μεταφορά των εισερχόμενων εκλογικών φύλλων; Αυτή είναι η ανησυχία μου. Πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις. Όταν έχουμε αντίρρηση, οι νόμοι μας δεν επιτρέπουν τη δια χειρός καταμέτρηση. Ως πολίτης Σερντάρ Ντενκτάς, θα προσφύγω στο δικαστήριο εάν εντοπίσω ότι η βούλησή μου έχει παραμορφωθεί. Ας συνεχίσουμε να καυχιόμαστε για τη δημοκρατία μας».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του σε διαδικτυακή εκπομπή ο κ. Ντενκτάς είπε επίσης ότι «το να μας χωρίζουν έτσι είναι προδοσία» λέγοντας ότι η τεχνητή ατζέντα της ομοσπονδίας ή της πολιτικής των δύο κρατών φτιάχτηκε από επικοινωνιολόγους που θέλουν να πολώσουν το κλίμα. Δεν το κάνουν γιατί το πιστεύουν, πρόσθεσε, αλλά γιατί αμείβονται γι’ αυτό. «Πρέπει να δούμε τι πραγματικά βιώνουν οι πολίτες, όχι τους χειρισμούς αυτών των ανθρώπων. Το να μας χωρίζουν έτσι είναι προδοσία» είπε.

Παλαιότερα, συνέχισε, υπήρχε μια μάζα ανθρώπων περήφανων για την πατρίδα τους, που εμπιστεύονταν την Τουρκία και έβλεπαν τον λαό της Ανατολίας ως αδέρφια. Αυτές οι σχέσεις τώρα σταδιακά αποδυναμώνονται, πρόσθεσε. Δήλωσε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία θα έπρεπε να είναι πολύ καλές, αλλά έχει αναπτυχθεί μια νοοτροπία που λέει ‘αν αγαπάς το ΑΚΡ, αγαπάς την Τουρκία. Αν δεν υποστηρίζεις το ΑΚΡ, δεν αγαπάς την Τουρκία, είσαι Ε/κ’. «Η προεδρία και η τρικομματική κυβέρνηση, που σπατάλησαν τα τελευταία πέντε χρόνια, μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Οι πολίτες μας τώρα θέλουν να αλλάξει αυτό. Το να αγαπάμε την Τουρκία σημαίνει να αγαπάμε την Ανατολία. Για εμάς, η Τουρκία είναι η Ανατολία, ένα έθνος 85 εκατομμυρίων. Ας προχωρήσουμε με τη δική μας βούληση, με τη δική μας δημοκρατία και ας κοιτάξουμε μπροστά» είπε.

Ο Σερντάρ Ντενκτάς ανέφερε επίσης ότι όλοι βλέπουν ότι η ομοσπονδία δεν θα πραγματοποιηθεί και κανείς δεν πρέπει να πιστεύει «ψευδείς φήμες» όπως «αν εκλεγεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν, θα υπάρξει ομοσπονδία και θα μας παραδώσει στους Ελληνοκύπριους». Ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί, συνέχισε, οι πραγματικότητες της «χώρας», όχι το Κυπριακό, θα συζητηθούν από τις 20 Οκτωβρίου. «Μετά τις 20 Οκτωβρίου, θα συζητήσουμε ξανά για τις υψηλές τιμές, τις οικονομικές δυσκολίες, τη διαφθορά, τις παρατυπίες και τον κομματισμό. Επιπλέον, θα συζητήσουμε τη σημαντική πτώση στους τομείς των ακινήτων και των κατασκευών» είπε.

Κατά τον κ. Ντενκτάς, οι συμφωνίες εγγύησης και συμμαχίας δεν θα ανακληθούν αι η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο νησί «είναι το πιο σημαντικό μας πλεονέκτημα ασφαλείας και εγγύηση ειρήνης».

Χαρακτήρισε δε επίδειξη βαθιάς ασέβειας και αδιαφορίας το ότι η «διακήρυξη ανεξαρτησίας» του ψευδοκράτους χρησιμοποιήθηκε ως προεκλογικό εργαλείο σημειώνοντας ότι είναι αναπόσπαστο μέρος του «συντάγματος». «Δεν νοιάζονται για το μέλλον, πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας ή πώς θα επιστρέψουν όσοι έφυγαν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς να διχάσουν την κοινωνία και να προσελκύσουν ψήφους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ