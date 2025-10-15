Αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου η προγραμματισμένη για σήμερα διαδικασία στην υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων στο «στρατιωτικό δικαστήριο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, κατόπιν αιτήματος της «εισαγγελίας» για παροχή επιπρόσθετου χρόνου.

Η σημερινή διαδικασία διεκόπη όταν η «εισαγγελική αρχή» ζήτησε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί, με το «δικαστήριο» να κάνει δεκτό το αίτημα και να ορίζει ως νέα ημερομηνία εκδίκασης την 20ή Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της «παράνομης εισόδου» στα κατεχόμενα και της «παραβίασης στρατιωτικής ζώνης».

Πηγή: ΚΥΠΕ