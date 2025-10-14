Το γεγονός ότι το Κατάρ, που για την Άγκυρα αποτελεί «αδελφός και σύμμαχος χώρα», έχει υπογράψει μια σειρά συμφωνιών με την Κυπριακή Δημοκρατία, «ξύπνησε» το θυμό στην Τουρκία.

Η εφημερίδα Σοζτζού, διά χειρός αρθρογράφου Εμίν Οζγκιονούλ, εκφράζει την αντίδρασή του για το γεγονός ότι «ο φίλος, αδελφός και σύμμαχός μας» Κατάρ υπέγραψε ενεργειακές και εκπαιδευτικές συμφωνίες με την Κύπρο και άνοιξε πρεσβεία στη Λευκωσία. Οι σχέσεις, όπως αναφέρει, «είναι πλέον εξαιρετικά στενές και οι επισκέψεις αυξάνονται συνεχώς».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «ο στενός μας φίλος, το Κατάρ, του οποίου το όνομα δώσαμε ακόμη και σε δρόμους και λεωφόρους, έγινε στρατηγικός εταίρος της Νότιας Κύπρου». Προσθέτει ότι «ο Εμίρης του Κατάρ Αλ Θάνι επισκέφθηκε την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση πέρυσι, ενώ ο Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί τη Ντόχα για τρίτη φορά τον επόμενο μήνα».

Κριτική από την αντιπολίτευση

Ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Ουτκού Τσακιροζέρ, ασκώντας δριμεία κριτική, δήλωσε πως «παραχωρήσαμε στο Κατάρ προνόμια που δεν δώσαμε σε καμία άλλη χώρα. Το κάναμε συνέταιρο στο εργοστάσιο αρμάτων Tank Palet, στείλαμε 3.000 αστυνομικούς για προστασία, του δώσαμε γη στον Kanal Istanbul, μετοχές του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, ακόμη και τα εμπορικά μας κέντρα. Το όνομα του δρόμου όπου βρίσκεται το σπίτι μας έγινε Κατάρ. Και στο τέλος, το Κατάρ, που δεν αναγνωρίζει την ΤΔΒΚ, άνοιξε πρεσβεία στη Νότια Κύπρο και κάνει επενδύσεις εκεί. Ο ‘φίλος μας το Κατάρ’ γίνεται στρατηγικός εταίρος της Νότιας Κύπρου».

Ενεργειακές επενδύσεις και αποχή από τα κατεχόμενα

Ο Εμίρης του Κατάρ υπέγραψε πέρυσι συμφωνίες ενεργειακών επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να επισκεφθεί τα Κατεχόμενα, τα οποία το Κατάρ εξακολουθεί να μη αναγνωρίζει. Το δημοσίευμα της Σοζτζού αναφέρει ότι «το Qatar Energy ξεκίνησε έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε πέντε θαλάσσια τεμάχια νότια της Κύπρου», ενώ απέκτησε τη διαχείριση του λιμανιού της Λάρνακας και κατασκευάζει πολυτελή ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε Λεμεσό, Αγία Νάπα και Πάφο.

«Στρατηγική συνεργασία» και νέες συμφωνίες

Η «στρατηγική συνεργασία», που άλλοτε ήταν προνόμιο της Άγκυρας, γίνεται τώρα εργαλείο της Λευκωσίας και μάλιστα με τον στενότερο σύμμαχο της Τουρκίας, αναφέρεται δηκτικά στην Τουρκία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Μεταφορών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ Αλ Θάνι, επισκέφθηκε τη Νότια Κύπρο και υπέγραψε συμφωνίες ναυτιλίας και υποδομών. Στην τελετή, η Κύπρια Γενική Γραμματέας Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη δήλωσε ότι «η συνεργασία της Κύπρου με το Κατάρ, που βρίσκεται στην καρδιά του Περσικού Κόλπου, είναι στρατηγικής σημασίας».

Την προηγούμενη ημέρα, η υπουργός Παιδείας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, επισκέφθηκε επίσης τη Ντόχα, όπου υπογράφηκαν συμφωνίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Το Κατάρ θα προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές.

Οι δεσμοί Ερντογάν – Αλ Θάνι

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον Εμίρη του Κατάρ, τον οποίο χαρακτηρίζει «φίλο, αδελφό και σύμμαχο». Συχνά δηλώνει ότι «η Τουρκία θα σταθεί στο πλευρό του Κατάρ με όλες της τις δυνάμεις».

Η φιλία των ηγετών, όμως, σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει την αυτονόμηση των συμφερόντων.