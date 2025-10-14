Κοινή διακήρυξη στήριξης για λύση δύο κρατών στην Κύπρο εξέδωσαν «κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας» Τουρκίας, Αζερμπαϊτζάν και ψευδοκράτους, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, της Εθνοσυνέλευσης του Αζερμπαϊτζάν και της «βουλής» του ψευδοκράτους επιβεβαίωσαν την κοινή τους γραμμή για την προώθηση της «κυριαρχικής ισότητας» και ενός «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» για την τουρκοκυπριακή πλευρά, σύμφωνα με την σημερινή έντυπη έκδοση της «Κίπρις».

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως η συνεργασία τους εντάσσεται στο δόγμα «τρία κράτη, ένα έθνος» συνεχίζει το δημοσίευμα. Στις ομιλίες τους, προστίθεται, οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η αναγνώριση του ψευδοκράτους αποτελεί προϋπόθεση για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, καλώντας παράλληλα για τον τερματισμό της «άδικης απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, κατά την έκφρασή τους.

Αναφορά γίνεται και στη συμμετοχή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, με την αζέρικη αντιπροσωπεία να χαρακτηρίζει «καθήκον» την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αναγνώρισης.

Ο επικεφαλής της «κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας» Τουρκίας-ψευδοκράτους, Ορχάν Ερντέμ, δήλωσε ότι η «κατοχύρωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος θα είναι το κλειδί για τη λύση». Παράλληλα, έγινε αναφορά στην ανάγκη εντατικοποίησης της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, για ενίσχυση της θέσης του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο και διεθνώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ