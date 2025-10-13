Ο πρόεδρος του τουρκικού κόμματος Νίκη, Ουμίτ Οζντάγ, προειδοποίησε σε συνέντευξή του ότι μια πιθανή συμφωνία με την ελληνοκυπριακή πλευρά θα μπορούσε να οδηγήσει σε «παλαιστινοποίηση» του ψευδοκράτους.

Στη συνέντευξή του στην τουρκική αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα OdaTV, ο Οζντάγ υποστήριξε τη λύση των «δύο κρατών» ως την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον των Τουρκοκυπρίων, λέγοντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι η «αβεβαιότητα» — «σαν να έχεις ένα σπίτι αλλά να μην είσαι σίγουρος αν είναι δικό σου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια συμφωνία με την ελληνοκυπριακή πλευρά σε περίοδο ενίσχυσης στρατηγικών δεσμών μεταξύ της Ε/Κ πλευράς, της Ελλάδας και του Ισραήλ, θα ισοδυναμούσε «με διαδικασία παλαιστινοποίησης», δηλαδή «την αφαίρεση της πατρίδας από τα χέρια ενός έθνους».

Το ρεπορτάζ υπενθυμίζει ότι στις 19 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, όπου ο νυν Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ τάσσεται υπέρ της λύσης των «δύο κρατών», ενώ ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Εργασίας (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν υποστηρίζει την ομοσπονδιακή λύση — στοιχείο που καθιστά την «εκλογική» αναμέτρηση κρίσιμη για το μέλλον των σχέσεων με την Άγκυρα και για τις διαπραγματεύσεις με την Ελληνοκυπριακή πλευρά.



Πηγή: ΚΥΠΕ