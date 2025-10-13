Διεξάγεται την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, ο πρώτος γύρος των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, για ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν συνολικά οκτώ υποψήφιοι, εκ των οποίων οι έξι κατέρχονται ως ανεξάρτητοι, ενώ 218.313 «ψηφοφόροι» καλούνται να προσέλθουν σε 777 «κάλπες».

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Kıbrıs Postası», η «προεκλογική» περίοδος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθεί στις 18 Οκτωβρίου στις 18:00.

Για την «εκλογή» από τον πρώτο γύρο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 26 Οκτωβρίου μεταξύ των δύο που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους.

Η σειρά των υποψηφίων στο «ψηφοδέλτιο» έχει ως εξής: Οσμάν Ζορμπά (Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου), Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χάσγκιουλερ (Ανεξάρτητος), Ιμπραχίμ Γιαζιτζί (Ανεξάρτητος), Χουσεΐν Γκιουρλέκ (Ανεξάρτητος) και Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος).

Συνολικά, 218.313 «ψηφοφόροι» έχουν δικαίωμα ψήφου σε 777 «κάλπες» που θα στηθούν σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα, στην κατεχόμενη Λευκωσία οι «ψηφοφόροι» ανέρχονται σε 70.472 (249 «κάλπες»), στην κατεχόμενη Αμμόχωστο 54.015 «ψηφοφόροι» (193 «κάλπες»), στην κατεχόμενη Κερύνεια 46.665 «ψηφοφόροι» (167 «κάλπες»), στο κατεχόμενο Τρίκωμο 21.659 «ψηφοφόροι» (86 «κάλπες»), στην κατεχόμενη Μόρφου 15.334 «ψηφοφόροι» (55 «κάλπες») και στην κατεχόμενη Λεύκα 7.168 «ψηφοφόροι» (29 «κάλπες»)

Για να θεωρηθεί έγκυρη η «ψήφος», οι «ψηφοφόροι» θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν σφραγίδα που αναγράφει τη λέξη «Ναι» μόνο μία φορά, στο τετράγωνο κάτω από το όνομα του υποψηφίου της επιλογής τους. Η χρήση της σφραγίδας περισσότερες από μία φορές θα καθιστά το «ψηφοδέλτιο» άκυρο.

Οι «ψηφοφόροι» μπορούν να ψηφίσουν με την επίδειξη εγγράφου με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από τις «αρχές» του ψευδοκράτους, όπως «ταυτότητα» ή «διαβατήριο».

Πηγή: ΚΥΠΕ