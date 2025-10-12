Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και «υποψήφιος» για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, καλεί σε μια νέα αρχή που θα βασίζεται στον διάλογο, τη διπλωματία και την αποκατάσταση της σοβαρότητας των θεσμών. Σε συνέντευξή του, άσκησε έντονη κριτική για την πενταετή απουσία διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, δεσμεύτηκε για ουσιαστική διαβούλευση με την Τουρκία και χαρακτήρισε την πρόταση για λύση δύο κρατών στη «βουλή» ως «προεκλογικό ελιγμό».

Σε συνέντευξή του στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», ο Τουφάν Έρχιουρμαν τόνισε την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προϋπόθεση για την επιστροφή στο τραπέζι είναι η σαφής δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών σε αρχές όπως η πολιτική ισότητα και η λύση εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Άγκυρα, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η διαβούλευση με την Τουρκία είναι δεδομένη, καθώς αποτελεί νομική υποχρέωση λόγω του καθεστώτος της ως εγγυήτριας δύναμης. Υπογράμμισε όμως ότι οι διαφορετικές απόψεις είναι φυσιολογικές και το σημαντικό είναι να μπορούν να συζητηθούν.

Επέκρινε την παρούσα ηγεσία των Τ/κ για στασιμότητα σε πρακτικά ζητήματα, όπως οι διελεύσεις και η εσωτερική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς.

Εξαλλου, Έρχιουρμαν κατήγγειλε ότι το «συμβούλιο ασφαλείας» δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά τα τελευταία πέντε χρόνια για να ασχοληθεί με την εγκληματικοτητα. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Τουρκοκυπριακό «εμπορικό επιμελητήριο» (KTTO).

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τ/κ Τύπο, ο κ. Έρχιουρμαν άσκησε κριτική για την κατάσταση ασφαλείας στα κατεχόμενα, αναφέροντας ότι «ενώ καταστηματάρχες πυροβολούνται και το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται καθημερινή είδηση, το αρμόδιο συμβούλιο δεν συγκλήθηκε ποτέ».

