Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι ο πολιτικός του αντίπαλος από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, είναι πρόθυμος να συζητήσει μια λύση στο Κυπριακό με «μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις», ενώ χαρακτήρισε την προσέγγιση αυτή «αδαή».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του, τις οποίες δημοσιεύει το «εκλογικό» του επιτελείο, ο κ. Τατάρ άσκησε επίσης κριτική στην ελληνοκυπριακή πλευρά για «τακτικές καθυστέρησης» και για μια «νοοτροπία» που, όπως είπε, επιβάλλει περιορισμούς στους Τουρκοκύπριους σε τομείς όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και το εμπόριο.

Ο κ. Τατάρ κατέληξε λέγοντας ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα αντλεί τη δύναμή της από την Τουρκία και τον τουρκικό στρατό, και επανέλαβε ότι το όραμά του για λύση δύο κρατών αποτελεί τη «μοναδική πραγματικότητα στο νησί».

