Την «τουρκική προστασία» επιστρατεύει ο Ερσίν Τατάρ, επιχειρώντας ενόψει των λεγόμενων «εκλογών» στα Κατεχόμενα να ενισχύσει το αφήγημα περί απειλής από την ελληνοκυπριακή πλευρά και να αναδείξει εκ νέου την Άγκυρα ως μοναδική εγγύηση ειρήνης.

«Οι Ελληνοκύπριοι μας έχουν στο στόχαστρο»

Ο Τατάρ, μιλώντας στο CNNTürk, προβάλλει το αφήγημα του «απειλούμενου τουρκοκυπριακού λαού», επαναφέροντας μνήμες προ του 1974 για να ενισχύσει το δόγμα της εξάρτησης από την Τουρκία.

«Οι Ελληνοκύπριοι κομάντος φώναζαν ‘Στόχος η Κερύνεια’ την τελευταία φορά. Ο τουρκοκυπριακός λαός προσπαθεί να το χωνέψει αυτό, αλλά εμείς δεν απαντάμε. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ειρήνη και την ασφάλεια», είπε, ενώ συνέχισε πως «αντιμετωπίζουμε απειλές από την ελληνοκυπριακή πλευρά εδώ και χρόνια. Υποφέραμε πολύ πριν από το 1974, σφαγιάσανε τον λαό μας».

«Η παρουσία της Τουρκίας εξασφάλισε ειρήνη και στους Ε/κ»

Ο Τ/Κ ηγέτης παρουσίασε την Τουρκία όχι μόνο ως προστάτη των Τουρκοκυπρίων, αλλά και ως «ευεργέτη» ολόκληρης της Κύπρου.

«Η παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων εξασφάλισε την ασφάλεια όχι μόνο στο βορρά, αλλά και στο νότο. Αν υπάρχει ειρήνη και ηρεμία στη Νότια Κύπρο, αυτό οφείλεται στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για «φαντασιώσεις» των Ελληνοκυπρίων περί ένωσης.

«Η ομοσπονδία είναι παγίδα – οι Τ/Κ θα χάσουν το κράτος τους»

Με στοχευμένες αναφορές στην «ομοσπονδία», ο Τατάρ απέρριψε για άλλη μία φορά κάθε ενδεχόμενο επανένωσης, επιμένοντας στη γραμμή των «δύο κρατών» και κατηγορώντας όσους αντιδρούν ότι υπονομεύουν το «κράτος» των Τουρκοκυπρίων.

«Οι Τουρκοκύπριοι έχουν την ευθύνη να υπερασπιστούν το δικό τους κράτος. Σε μια ομοσπονδία, οι Τουρκοκύπριοι θα χάσουν το κράτος τους. Η αντίστασή μας συνεχίζεται ενάντια σε όσους προσπαθούν να μας προσηλυτίσουν», είπε, αφήνοντας αιχμές για «εσωτερικούς προδότες» που «ενεργούν σε συνεννόηση με μια ομάδα συνεργατών».

«Οι Ε/κ και το Ισραήλ θέλουν να αποκόψουν την Κύπρο από την Τουρκία»

Την ίδια ώρα, με αντι-ησραλινή χροιά, ο Τατάρ υιοθετεί πλήρως τη ρητορική της Άγκυρας περί «άξονα Ισραήλ–Νότιας Κύπρου», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα γεωπολιτικών παιγνίων.

«Ο στόχος των Ελληνοκυπρίων είναι να απελευθερώσουν την Κύπρο από την Τουρκία και να επαναφέρουν το βόρειο τμήμα υπό την κυριαρχία τους. Αναδύεται ένας κοινός στόχος μεταξύ του Ισραήλ και των Ελληνοκυπρίων στη νότια Κύπρο. Το Ισραήλ απειλεί την Τουρκία και απειλεί τους Τουρκοκύπριους», υποστήριξε.

«Η Τουρκία είναι η εγγύηση της ειρήνης»

Η επισφράγιση του αφηγήματος Τατάρ είναι ότι η Άγκυρα είναι ο σωτήρας, ο εγγυητής και το μοναδικό ανάχωμα στην «ανασφάλεια».

«Η Τουρκία υπερασπίζεται τους συμπατριώτες της, επενδύει και είναι ο εγγυητής της ειρήνης και της ηρεμίας. Αυτό έχει ωφελήσει και την ελληνοκυπριακή πλευρά», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «αν οι τουρίστες σταματήσουν να έρχονται, η Ελληνοκυπριακή πλευρά θα καταρρεύσει».

«Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει»

Ο Τ/Κ ηγέτης προσπαθεί στη συνέχεια να εμφανίσει την πολιτική των δύο κρατών ως τετελεσμένο γεγονός.

«Η άποψη της Τουρκίας έχει αλλάξει τα τελευταία πέντε χρόνια και η υποστήριξή της έχει αυξηθεί. Τώρα, η πολιτική μου είναι να προωθήσω την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και την πολιτική των δύο κρατών. Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει. Πηγαίνω στις κάλπες ως κάποιος που το πέτυχε αυτό σε πέντε χρόνια», είπε, κλείνοντας με τη φράση: «Είμαι περήφανος που είμαι άνθρωπος της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι η πατρίδα μου και υπερασπίζεται τους Τουρκοκύπριους σε όλο τον κόσμο».