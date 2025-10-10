Οι "παρεμβάσεις στις προεδρικές εκλογές» από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και «εγχώριους συνεργάτες του», έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους και στόχο έχουν την συνέχιση του υφιστάμενου στάτους κβο, αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η Πρόεδρος της συντεχνίας των T/κ καθηγητών (KTOEÖS), Σελμά Εϊλέμ, σημειώνοντας πως "παρεμβάσεις που εδώ και χρόνια γίνονταν στα κρυφά πλέον γίνονται χωρίς συγκάλυψη".

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η κ. Εϊλέμ προσθέτει ότι οι "παρεμβάσεις" αφορούν την παραχώρηση «υπηκοοτήτων», ρουσφέτια, ευνοιοκρατικούς διορισμούς, διορισμούς εκτάκτων, και την κάθοδο ανθρώπων «ευγενών (soylu) κι άθλιων (soysuz)» (ΣΣ: λογοπαίγνιο με το επίθετο του πρώην ΥΠΕΣ της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού (soylu) που πρόσφατα ήταν στα κατεχόμενα σε συγκεντρώσεις υπέρ της υποψηφιότητας Τατάρ), ποδοσφαιριστών, αντιπροέδρων και πρεσβευτών, όλα σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις «εκλογές».

Η τελευταία τους ενέργεια, συμπληρώνει, είναι να θέσουν την πρόταση λύσης των δύο κρατών στη «βουλή» για να "εγκριθεί τις επόμενες ημέρες".

Αυτή η ενέργεια, συνεχίζει, έχει ως στόχο τις «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου και αναφέρει ότι η «χώρα», η οποία έχει υποβιβαστεί "σε μια υποδεέστερη διοίκηση", έχει αποκλειστεί από το διεθνές δίκαιο και έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για τη μαφία, τη λεηλασία και τις μίζες. Προσθέτει ότι όχι μόνο αγνοούνται συμφωνίες που έχει υπογράψει η Τουρκία, αλλά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Αυτή η κατάσταση αποτελεί μια προσπάθεια κύκλων που επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων, αναφέρει, αποκαλώντας το αυτό «προσπάθεια διατήρησης του κλεμμένου στάτους κβο».

Η κ. Εϊλέμ καλεί τους συνεργαζόμενους «κυβερνητικούς» εταίρους που διευκόλυναν αυτές τις παρεμβάσεις να ερευνήσουν πού βρίσκουν τέτοιο πλούτο οι ιδιοκτήτες καζίνο, ξενοδοχείων, «πανεπιστημίων», «αεροδρομίων» στα κατεχόμενα.

Σημειώνει πως, η KTOEÖS θα συνεχίσει να επιδεικνύει τη θέλησή της για ειρήνη και μια ομοσπονδιακή λύση, θα αντισταθεί και θα συνεχίσει τον αγώνα για ανεξαρτησία και ελευθερία.

