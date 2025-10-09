Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση παρουσίασης του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κύπριοι Μαχητές: Για το Αύριο, μην Ξεχνάς το Χθες», παραγωγής του καναλιού της δημόσιας τουρκικής ραδιοτηλεόρασης, «TRT Avaz».

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στα κατεχόμενα, ο κ. Γιλμάζ έγινε δεκτός από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, και ο «πρέσβης» της Τουρκίας στο ψευδοκράτος, Αλί Μουράτ Μπαστσερί.