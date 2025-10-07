Ως «στρατηγική καρδιά του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο» χαρακτήρισε τα κατεχόμενα ο «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ), στην Γκαμπάλα του Αζερμπαϊτζάν, όπου υποστήριξε ότι το κατοχικό καθεστώς είναι έτοιμο να συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε στη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση βασισμένη σε "δύο κυρίαρχα ισότιμα κράτη", υποστηρίζοντας ότι «στην Κύπρο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη». Ισχυρίστηκε ότι οι προσεγγίσεις που αγνοούν την «κυριαρχική ισότητα» του ψευδοκράτους είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία για «πολιτικές έντασης και πρόκλησης» στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμενος στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, καθώς και για μονομερείς ενέργειες στο ζήτημα των υδρογονανθράκων που, όπως είπε, παραβιάζουν τα «δικαιώματα» του ψευδοκράτους και της Τουρκίας.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τις εκκλήσεις του για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους και κάλεσε τις χώρες-μέλη του ΟΤΚ να ενισχύσουν την υποστήριξή τους για την άρση της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ