«Δημοκρατικό σκάνδαλο» χαρακτήρισε την πρόθεση να τεθεί προς ψήφιση στη «βουλή» στα κατεχόμενα απόφαση υπέρ της λύσης δύο κρατών, μία εβδομάδα πριν τις «προεδρικές εκλογές», ο ηγέτης του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ. Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός κατηγόρησε τα «κυβερνητικά» κόμματα ότι επιχειρούν να προκαταλάβουν το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά τουρκοκυπρικά ΜΜΕ, ο κ. Τσελέρ στην τοποθέτηση του αναφέρει ότι το ψήφισμα αποκλείει την «επιστροφή σε αναζήτηση ομοσπονδιακής λύσης» και σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο με βάση τις θέσεις του Ερσίν Τατάρ.

Ο ηγέτης του ΚΚΔ τόνισε ότι, εφόσον η προεκλογική συζήτηση επικεντρώνεται στο δίλημμα «δύο κράτη ή ομοσπονδία», η «βουλή» θα έπρεπε να περιμένει την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων.

Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση «εκλογικής» νίκης του Τουφάν Έρχιουρμαν, η απόφαση αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να εμποδιστούν οι διαπραγματεύσεις, αποδυναμώνοντας έτσι τη λαϊκή βούληση. «Κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την απόφαση που θα πάρει ο λαός στην κάλπη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ