Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργού Εξωτερικών για Θέματα Πολυμέρειας Πρέσβης Ανδρέας Κακουρής, εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη Γενική Συζήτηση της Τρίτης Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στην παρέμβαση του ο κ. Κακουρής, ήγειρε εκ νέου το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των Ελληνοκυπρίων που απορρέουν από την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κύπρου από την Τουρκία.

Υπενθύμισε ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ελληνοκυπρίων είναι εκτοπισμένο και εξακολουθεί να στερείται του δικαιώματος επιστροφής και ειρηνικής απόλαυσης των περιουσιών τους. Κατήγγειλε επίσης την παράνομη εκμετάλλευση και χρήση των Ελληνοκυπριακών περιουσιών από το κατοχικό καθεστώς.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην μεταφορά εποίκων από την Τουρκία στην Κύπρο, ως μέρος ενός μεθοδικού σχεδίου για την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού. Τόνισε επίσης ότι η μείωση του αριθμού των εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα, είναι αποτέλεσμα της επίμονης παρενόχλησης, εκφοβισμού και διακριτικής μεταχείρισης βάσει της εθνικής καταγωγής, φυλής και θρησκείας από το κατοχικό καθεστώς.

Ο κ. Κακουρής αναφέρθηκε στο μείζον ανθρωπιστικό θέμα των αγνοούμενων και κάλεσε την Τουρκία να παράσχει πληροφορίες για την τύχη τους από τα στρατιωτικά της αρχεία και να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε στρατιωτικές περιοχές για να γίνουν ανασκαφές και εκταφές.

Βία κατά γυναικών, εμπορία προσώπων και παιδιά

------

Ο Πρέσβης Κακουρής υπενθύμισε το θέμα της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών που συνεχίζεται και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και οικονομική περιθωριοποίηση. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα μέσα στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων.

Αναφερόμενος στο θέμα της εμπορίας προσώπων σημείωσε ότι είναι ένα ειδεχθές έγκλημα και σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Η καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, η προστασία των θυμάτων, η δίωξη των δραστών και ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας για καταπολέμηση του φαινομένου, συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης, ανέφερε.

Ο κ. Κακουρής επιβεβαίωσε επίσης την ισχυρή δέσμευση της Κύπρου στα δικαιώματα του του παιδιού αλλά και των νέων. Η Κύπρος, πρόσθεσε στην παρέμβασή του, υποστηρίζει ένθερμα την πλήρη, αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα - τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές - συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών.

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων της τρίτης ηλικίας υπογράμμισε ότι έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο η Πρώτη Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ενεργό Γήρανση.

Πολιτιστική κληρονομιά

----

Αναφέρθηκε στην λεηλασία και βανδαλισμό της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου και τόνισε τη σημασία της Σύμβασης της Λευκωσίας, ενός μηχανισμού προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί τη μόνη διεθνή σύμβαση που προνοεί την ποινικοποίηση αδικημάτων καταστροφής, παράνομης διακίνησης και εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Ο κ. Κακουρής συμπλήρωσε, ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με όλα τα κράτη του ΟΗΕ για την ενίσχυση της πολυμέρειας και τη διασφάλιση ενός δίκαιου, ειρηνικού και ευημερούντος κόσμου για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.