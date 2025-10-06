Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και υποψήφιος για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, δήλωσε ότι η πληθυσμιακή πολιτική έχει πλέον καταστεί ζήτημα «εκ των ων ουκ άνευ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΡΤΚ, ο Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποίησε συνάντηση με Τ/κ οδηγούς λεωφορείων στον τερματικό σταθμό της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου και παρουσίασε το όραμά του.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Έρχιουρμαν έκανε λόγο για πέντε χαμένα χρόνια που πέρασαν, κατά τα οποία, όπως είπε, δεν επιτεύχθηκε τίποτα ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό πεδίο. «Θα πορευτούμε όλοι μαζί, θα κερδίσουμε όλοι μαζί», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για θέματα ασφάλειας, λέγοντας ότι «αυτός ο τόπος δεν μπορεί να είναι ένας τόπος όπου κυκλοφορούν συμμορίες και όπου επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι δέχονται απειλές».

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε και στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν πολλοί Τ/κ, σημειώνοντας ότι κάποιοι δεν μπορούν να μεταβούν στην Τουρκία, άλλοι δεν μπορούν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές («στο νότο», όπως είπε), ενώ ορισμένοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν πουθενά στον κόσμο.



Πηγή: ΚΥΠΕ