Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στα κατεχόμενα, τα στελέχη του ΡΤΚ σε νέες δημόσιες παρεμβάσεις τους προβάλλουν την άποψη ότι η διαδικασία για εξασφάλιση «απόφασης» για δύο κράτη στη «βουλή», προωθείται κατά παράβαση του κανονισμού της «βουλής», καθώς η πρόταση δεν δημοσιεύθηκε στην «επίσημη εφημερίδα» ούτε ζητήθηκε η γνώμη του «γενικού εισαγγελέα». Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Ερκούτ Σιαχαλί, κατήγγειλε την κίνηση ως μια «προεκλογική παράσταση» και προσπάθεια των κυβερνώντων να «δέσουν τα χέρια» του επόμενου ηγέτη, προβλέποντας την ήττα του κ. Τατάρ.

Παράλληλα, ο «βουλευτής» του ΡΤΚ, Ασίμ Ακάνσοϊ, είπε ότι η έναρξη της συζήτησης μόλις 13 ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» αποτελεί «προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων» για να φέρει την αντιπολίτευση σε δύσκολη θέση.

Το ΡΤΚ, ωστόσο, θέτει «ημερομηνία λήξης» στην πολιτική αυτή, που είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των «εκλογών». Ο «βουλευτής» Ονγκούν Ταλάτ δήλωσε ότι «η διάρκεια ζωής αυτής της πρότασης είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου», υπονοώντας ότι μια νίκη του υποψηφίου του κόμματος, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή σε διαφορετική βάση διαπραγμάτευσης.

Ο κ. Σιαχαλί προειδοποίησε ότι μια τέτοια απόφαση θα διέκοπτε οριστικά τους δεσμούς των Τουρκοκυπρίων με την Κυπριακή Δημοκρατία, θέτοντας σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ιθαγένεια της ΕΕ, ενώ θα έθετε υπό αμφισβήτηση και τον εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή, και απαντώντας στον ισχυρισμό ότι μια νίκη του Έρχιουρμαν θα μπορούσε να διαταράξει τις σχέσεις με την Τουρκία, η «βουλευτής» του ΡΤΚ, Σιλά Ουσάρ Ίντζιρλι, ανέφερε ότι το ενδεχόμενο ο κ. Έρχιουρμαν να αντιμετωπίσει προβλήματα με την Τουρκία «δεν είναι εντός των πιθανοτήτων».



Πηγή: ΚΥΠΕ